PRATICIDADE

Delicatessen de Salvador inaugura plataforma de vendas online com frete grátis no 1º mês

E-commerce do Almacen Pepe será lançado oficialmente nesta terça-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:11

Almacen Pepe Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (15), os clientes do Almacen Pepe, em Salvador, passarão a contar com uma nova ferramenta de compra. O e-commerce da marca começa a operar com pedido mínimo de R$ 100 e oferecerá frete grátis no primeiro mês de atividade.

A plataforma reunirá em seu catálogo todos os produtos oferecidos pela delicatessen, distribuídos em categorias como bebidas, congelados, hortifruti, padaria e utilidades, além de uma página que reúne os itens em promoção.

E-commerce do Almacen Pepe 1 de 9

O serviço permitirá que o cliente escolha quando prefere receber os produtos em casa. Outra vantagem do e-commerce é a possibilidade de salvar a lista de compras no próprio site, facilitando os próximos pedidos.

A nova plataforma do Almacen Pepe funcionará como um canal virtual próprio. Isso significa que o consumidor fará as compras diretamente na plataforma da rede, com os mesmos preços praticados nas lojas físicas. O serviço contará com pedido mínimo de R$ 100 no site almacenpepeonline.com.br.

Para o diretor de e-commerce do Almacen Pepe, Matheus Faro, o lançamento representa um diferencial da empresa no mercado e é reflexo do acompanhamento dos novos hábitos de consumo, sem abrir mão da qualidade que consolidou a marca ao longo dos anos.