Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:11
A partir desta terça-feira (15), os clientes do Almacen Pepe, em Salvador, passarão a contar com uma nova ferramenta de compra. O e-commerce da marca começa a operar com pedido mínimo de R$ 100 e oferecerá frete grátis no primeiro mês de atividade.
A plataforma reunirá em seu catálogo todos os produtos oferecidos pela delicatessen, distribuídos em categorias como bebidas, congelados, hortifruti, padaria e utilidades, além de uma página que reúne os itens em promoção.
E-commerce do Almacen Pepe
O serviço permitirá que o cliente escolha quando prefere receber os produtos em casa. Outra vantagem do e-commerce é a possibilidade de salvar a lista de compras no próprio site, facilitando os próximos pedidos.
A nova plataforma do Almacen Pepe funcionará como um canal virtual próprio. Isso significa que o consumidor fará as compras diretamente na plataforma da rede, com os mesmos preços praticados nas lojas físicas. O serviço contará com pedido mínimo de R$ 100 no site almacenpepeonline.com.br.
Para o diretor de e-commerce do Almacen Pepe, Matheus Faro, o lançamento representa um diferencial da empresa no mercado e é reflexo do acompanhamento dos novos hábitos de consumo, sem abrir mão da qualidade que consolidou a marca ao longo dos anos.
“Desenvolvemos uma plataforma própria que traduz a experiência do Almacen Pepe para o ambiente digital. Estamos celebrando os 11 anos do Almacen Pepe olhando para o futuro. O Clube do Pepe foi um passo importante para estreitarmos o relacionamento com nossos clientes, oferecendo benefícios exclusivos, e agora damos mais um avanço com o lançamento do e-commerce. É um investimento em inovação, mas, acima de tudo, em relacionamento com quem escolhe o Almacen Pepe”, afirma.