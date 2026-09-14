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Delicatessen de Salvador inaugura plataforma de vendas online com frete grátis no 1º mês

E-commerce do Almacen Pepe será lançado oficialmente nesta terça-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:11

Almacen Pepe
Almacen Pepe Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (15), os clientes do Almacen Pepe, em Salvador, passarão a contar com uma nova ferramenta de compra. O e-commerce da marca começa a operar com pedido mínimo de R$ 100 e oferecerá frete grátis no primeiro mês de atividade.

A plataforma reunirá em seu catálogo todos os produtos oferecidos pela delicatessen, distribuídos em categorias como bebidas, congelados, hortifruti, padaria e utilidades, além de uma página que reúne os itens em promoção.

E-commerce do Almacen Pepe

Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
Almacen Pepe por Divulgação
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Almacen Pepe por Divulgação

O serviço permitirá que o cliente escolha quando prefere receber os produtos em casa. Outra vantagem do e-commerce é a possibilidade de salvar a lista de compras no próprio site, facilitando os próximos pedidos.

A nova plataforma do Almacen Pepe funcionará como um canal virtual próprio. Isso significa que o consumidor fará as compras diretamente na plataforma da rede, com os mesmos preços praticados nas lojas físicas. O serviço contará com pedido mínimo de R$ 100 no site almacenpepeonline.com.br.

Para o diretor de e-commerce do Almacen Pepe, Matheus Faro, o lançamento representa um diferencial da empresa no mercado e é reflexo do acompanhamento dos novos hábitos de consumo, sem abrir mão da qualidade que consolidou a marca ao longo dos anos.

“Desenvolvemos uma plataforma própria que traduz a experiência do Almacen Pepe para o ambiente digital. Estamos celebrando os 11 anos do Almacen Pepe olhando para o futuro. O Clube do Pepe foi um passo importante para estreitarmos o relacionamento com nossos clientes, oferecendo benefícios exclusivos, e agora damos mais um avanço com o lançamento do e-commerce. É um investimento em inovação, mas, acima de tudo, em relacionamento com quem escolhe o Almacen Pepe”, afirma.

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