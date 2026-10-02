'Delivery de playboy': traficante que entregava drogas em bairros nobres de Salvador é preso na madrugada

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Wendel de Novais
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:12
Um homem foi preso suspeito de vender drogas por meio de um esquema de entrega em domicílio para clientes da Barra, Ondina, Vitória e Graça, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, os pedidos eram feitos pelo WhatsApp e os entorpecentes eram levados até os endereços dos compradores.
O suspeito foi abordado na madrugada desta sexta-feira (2), na região do Alto de Ondina, durante uma ação de patrulhamento. Com ele, os policiais encontraram porções de haxixe e maconha, além de uma balança e outros materiais.
Caso é investigado pela Polícia Civil
De acordo com a PM, durante a abordagem o homem afirmou que comercializava as drogas e combinava os pedidos com os clientes por meio do aplicativo de mensagens. Ainda segundo o relato, as entregas eram feitas nos quatro bairros mencionados.
A polícia classificou o esquema como “delivery de playboy”. O termo foi utilizado para descrever a venda e entrega de entorpecentes direcionada aos clientes citados na ocorrência.
O homem foi levado, junto com o material apreendido, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. O caso foi registrado na unidade, e as circunstâncias da comercialização das drogas deverão ser apuradas. A prisão foi feita pela Rondesp Atântico.