ESTADO DE SAÚDE

Deputada Roberta Roma deixa UTI e é transferida para quarto do Hospital Cardio Pulmonar

Deputada foi transferida para um quarto após passar por cateterismo e permanece internada sob acompanhamento médico

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:45

Roberta Roma Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

A deputada federal e candidata à reeleição Roberta Roma (PL) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, e foi transferida para um quarto. A parlamentar passou por um procedimento de cateterismo nesta segunda-feira (28), após sentir dores no peito, e agora fará acompanhamento em um quarto da unidade de saúde.

Roberta foi hospitalizada após apresentar dor no peito durante uma agenda de campanha no sábado (26), em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. No domingo (27), após a recorrência da dor e novas alterações nos exames de controle, a parlamentar passou por um novo procedimento de cateterismo.

Os novos resultado não eram compatíveis com a síndrome de Takotsubo, conhecida como “síndrome do coração partido”, hipótese considerada na avaliação anterior. O segundo cateterismo identificou uma placa instável em uma artéria coronária, que exigiu intervenção. A equipe médico instalou um stent cardíaco para restabelecer o fluxo sanguíneo na artéria afetada.