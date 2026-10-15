Deputada Roberta Roma volta a ser internada após sentir dores no peito e passa por novo cateterismo

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:21
A deputada federal reeleita Roberta Roma voltou a ser internada nesta quinta-feira (15), no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, após apresentar dores no peito. A nova internação ocorreu cerca de 15 dias depois de a parlamentar receber alta hospitalar.
Roberta foi submetida a exames complementares, incluindo um novo cateterismo cardíaco, que descartaram a ocorrência de outro infarto. O procedimento também confirmou que o stent implantado anteriormente continua funcionando normalmente.
De acordo com a avaliação médica, a deputada apresentou um quadro de vasoespasmo coronariano, caracterizado pela contração temporária das artérias que irrigam o coração.
O cateterismo apresentou o resultado esperado e, segundo a equipe médica, a parlamentar está sem sintomas e clinicamente estável.
Roberta segue acompanhada pelo cardiologista Adriano Martins e pelo clínico-geral Silvestre Sobrinho. A previsão é de que permaneça internada sob observação e tratamento clínico por até 48 horas, antes de receber alta e continuar o acompanhamento ambulatorial.
Durante a internação, a deputada está acompanhada pelo marido, João Roma, e recebe o apoio de familiares e amigos próximos.