ESTADO DE SAÚDE

Deputada Roberta Roma volta a ser internada após sentir dores no peito e passa por novo cateterismo

Parlamentar ficará internada por 48 horas no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:21

Roberta Roma Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

A deputada federal reeleita Roberta Roma voltou a ser internada nesta quinta-feira (15), no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, após apresentar dores no peito. A nova internação ocorreu cerca de 15 dias depois de a parlamentar receber alta hospitalar.

Roberta foi submetida a exames complementares, incluindo um novo cateterismo cardíaco, que descartaram a ocorrência de outro infarto. O procedimento também confirmou que o stent implantado anteriormente continua funcionando normalmente.

De acordo com a avaliação médica, a deputada apresentou um quadro de vasoespasmo coronariano, caracterizado pela contração temporária das artérias que irrigam o coração.

O cateterismo apresentou o resultado esperado e, segundo a equipe médica, a parlamentar está sem sintomas e clinicamente estável.

Roberta segue acompanhada pelo cardiologista Adriano Martins e pelo clínico-geral Silvestre Sobrinho. A previsão é de que permaneça internada sob observação e tratamento clínico por até 48 horas, antes de receber alta e continuar o acompanhamento ambulatorial.