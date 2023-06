Desde janeiro, BRT tem aumento de 76% no número de passageiros

. Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

O BRT de Salvador registrou aumento de 45% no número de passageiros transportados desde a entrega da estação Pituba, no último dia 31 de março, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) nesta terça-feira (13). Em maio passado, o sistema transportou 598,1 mil pessoas, enquanto em março este número foi de 409,8 mil, mostram os dados. Considerando desde janeiro deste ano, o aumento é de 76%, crescimento ainda mais expressivo. Segundo a Semob, no primeiro mês do ano, o fluxo de passageiros que utilizaram o sistema foi de 339.358 pessoas.

O sistema já está próximo da marca de 3 milhões de passageiros transportados desde setembro. Com a entrega da estação Pituba, todo o trecho 3 do BRT já está em operação, incluindo ainda outros cinco terminais: Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade e Itaigara. O sistema ainda vai até a Praça Nossa Senhora da Luz, com paradas também na Apae e na Praça Belo Horizonte.

O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, avalia que o crescimento acontece de maneira orgânica, já que cada dia mais pessoas vão conhecendo o sistema. “O número de passageiros do sistema de BRT vem crescendo mensalmente, isso sem nenhum tipo de mudança. No mês de maio foram quase 600 mil pessoas. As primeiras mudanças mais ligadas ao BRT estão acontecendo agora em termos de linhas. Então, é um crescimento orgânico, as pessoas estão gostando e utilizando no seu dia a dia por opção”, afirma.

Muller diz que o BRT é usado em grande cidades por todo mundo, como mais uma oferta de transporte. “O ônibus nunca vai deixar de existir. O BRT é um sistema de ônibus em corredores preferenciais ou exclusivos com estações, o que permite um acesso mais rápido e mais seguro à população. Isso nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de ser atual”, acrescenta.

Salvador atualmente tem oito ônibus elétricos em operação - a previsão é de que ao final do sistema 30% da frota dos 150 veículos seja elétrica. “O BRT de Salvador é um dos pioneiros no Brasil em termos de mobilidade elétrica”, diz o secretário.