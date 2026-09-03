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Dez bairros de Salvador terão desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (3)

Interrupções temporárias no fornecimento de energia estão previstas em diferentes regiões da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:30

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

Moradores de dez bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados pela Neoenergia Coelba para esta quinta-feira (3). As interrupções ocorrerão em diferentes horários e endereços da capital baiana.

De acordo com a concessionária, os desligamentos são programados para a realização de serviços na rede elétrica e atingem exclusivamente os locais indicados no cronograma. Entre os bairros afetados estão Canela, Graça e Horto Bela Vista.

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista

1º de setembro São Cristóvão — das 7h às 16h Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos. Itapuã — das 10h às 16h Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Av. das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental. Jardim Placaford — das 10h às 16h Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores. Piatã — das 10h às 16h Rua Camuripeba e Rua Carapeba. por Arisson Marinho
2 de setembro Brotas — das 9h30 às 15h30 Rua Miguel Gustavo. Caminho das Árvores — das 9h30 às 15h30 Av. Tancredo Neves. Imbuí — das 9h30 às 15h30 Rua João José Rescala, Rua do Rouxinol e Rua dos Colibris. Palestina — das 9h30 às 15h30 Rua Bico Doce. Brotas — das 10h às 16h Rua do Cedro. Horto Florestal — das 10h às 16h Travessa Filinto Borja e Rua do Cedro. Rio Vermelho — das 10h às 16h Rua Odilon Santos. por Divulgação
3 de setembro Canela — das 9h às 16h Rua João das Botas. Graça — das 9h30 às 14h Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia. Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30 Alameda Horto Bela Vista. Itapuã — das 9h30 às 15h30 Rua Roberspierre e Rua José Chagas. Boca do Rio — das 10h às 16h Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback. Bonfim — das 10h às 16h Rua Guilherme Marback. Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30 Rua Arthur de Azevedo Machado. Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30 Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas. Pituba — das 10h às 16h Av. Octávio Mangabeira e Av. Paulo VI. Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30 Rua Edístio Pondé. por Divulgação
6 de setembro Calçada — das 9h às 15h Rua Nilo Peçanha, Largo da Calçada, Travessa Bom Gosto, Rua Arthur Catrambi, Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Gazômetro, Rua Barão de Cotegipe e Rua Barão da Vila da Barra de Baixo. Caminho das Árvores — das 9h às 15h Rua Ewerton Visco. Santo Antônio — das 9h às 15h Ladeira Ramos de Queiroz. Federação — das 10h às 16h Rua Ferreira Santos, Travessa 2 Padre Domingos de Brito, Travessa Silvano, Travessa 3 Ferreira Santos e Ladeira da Favela. Trobogy — das 10h às 16h Av. Luís Viana Filho. por Divulgação
8 de setembro Areia Branca — das 10h às 13h Rua Direta do Capelão, Travessa 2 de Julho e Rua Viver Salvador. Pituba — das 8h às 10h56 Av. Professor Magalhães Neto. por Divulgação/Neoenergia Coelba
9 de setembro Barra — das 9h30 às 15h30 Rua Tenente Pires Ferreira. Caminho das Árvores — das 10h às 16h Alameda dos Umbuzeiros. Cassange — das 10h às 16h Av. Fidalgo e Rua Fidalgo. Stella Maris — das 10h às 16h Alameda Rio da Prata. por Divulgação/Neoenergia Coelba
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1º de setembro São Cristóvão — das 7h às 16h Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos. Itapuã — das 10h às 16h Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Av. das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental. Jardim Placaford — das 10h às 16h Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores. Piatã — das 10h às 16h Rua Camuripeba e Rua Carapeba. por Arisson Marinho

Confira a programação desta quinta-feira (3):

Canela — das 9h às 16h

Rua João das Botas.

Graça — das 9h30 às 14h

Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia.

Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30

Alameda Horto Bela Vista.

Itapuã — das 9h30 às 15h30

Rua Roberspierre e Rua José Chagas.

Boca do Rio — das 10h às 16h

Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback.

Bonfim — das 10h às 16h

Rua Guilherme Marback.

Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Arthur de Azevedo Machado.

Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas.

Pituba — das 10h às 16h

Avenida Octávio Mangabeira e Avenida Paulo VI.

Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Edístio Pondé.

Tags:

Neoenergia Coelba

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