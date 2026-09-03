SEM LUZ

Dez bairros de Salvador terão desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (3)

Interrupções temporárias no fornecimento de energia estão previstas em diferentes regiões da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:30

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

Moradores de dez bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados pela Neoenergia Coelba para esta quinta-feira (3). As interrupções ocorrerão em diferentes horários e endereços da capital baiana.

De acordo com a concessionária, os desligamentos são programados para a realização de serviços na rede elétrica e atingem exclusivamente os locais indicados no cronograma. Entre os bairros afetados estão Canela, Graça e Horto Bela Vista.

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista 1 de 6

Confira a programação desta quinta-feira (3):

Canela — das 9h às 16h

Rua João das Botas.

Graça — das 9h30 às 14h

Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia.

Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30

Alameda Horto Bela Vista.

Itapuã — das 9h30 às 15h30

Rua Roberspierre e Rua José Chagas.

Boca do Rio — das 10h às 16h

Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback.

Bonfim — das 10h às 16h

Rua Guilherme Marback.

Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Arthur de Azevedo Machado.

Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30

Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas.

Pituba — das 10h às 16h

Avenida Octávio Mangabeira e Avenida Paulo VI.

Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30