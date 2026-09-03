Dez bairros de Salvador terão desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (3)

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Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:30
Moradores de dez bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados pela Neoenergia Coelba para esta quinta-feira (3). As interrupções ocorrerão em diferentes horários e endereços da capital baiana.
De acordo com a concessionária, os desligamentos são programados para a realização de serviços na rede elétrica e atingem exclusivamente os locais indicados no cronograma. Entre os bairros afetados estão Canela, Graça e Horto Bela Vista.
Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista
Canela — das 9h às 16h
Rua João das Botas.
Graça — das 9h30 às 14h
Rua 8 de Dezembro e Rua Santa Rita de Cássia.
Horto Bela Vista — das 9h30 às 15h30
Alameda Horto Bela Vista.
Itapuã — das 9h30 às 15h30
Rua Roberspierre e Rua José Chagas.
Boca do Rio — das 10h às 16h
Rua Jayme Sapolnik, Rua Tocantins e Rua Guilherme Marback.
Bonfim — das 10h às 16h
Rua Guilherme Marback.
Costa Azul — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Arthur de Azevedo Machado.
Imbuí — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Jayme Sapolnik, Rua João José Rescala e Rua das Patativas.
Pituba — das 10h às 16h
Avenida Octávio Mangabeira e Avenida Paulo VI.
Stiep — das 10h às 16h e das 15h30 às 17h30
Rua Edístio Pondé.