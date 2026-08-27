SEM LUZ

Dez bairros de Salvador vão sofrer corte de energia nesta quinta-feira (27); veja locais

Interrupções programadas pela Neoenergia Coelba ocorrem em diferentes horários

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:26

Neoenergia Coelba Crédito: Ascom - Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba realiza desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (27) em dez bairros de Salvador. A medida faz parte de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica.

Os cortes podem ocorrer apenas em alguns endereços das localidades, e não necessariamente em todo o bairro. Os horários variam de acordo com o serviço programado.

Mais de 40 bairros de Salvador terão desligamento de energia até o fim de agosto; veja cronograma 1 de 10

Confira os locais e horários:

Stiep

Rua Edístio Pondé — das 8h às 17h.

Aquarius

Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.

Pituba

Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.

Cajazeiras VIII

Rua Bárbara Batista Neves — das 9h30 às 15h30.

Cassange

Rua 2 de Julho — das 9h30 às 15h30.

Ceasa

Rua 7 de Setembro da Ceasa e Estrada do Arenoso — das 9h30 às 15h30.

Jardim das Margaridas

Rua Joaquim Ferreira — das 9h30 às 15h30.

Nova Brasília de Valéria

Rua Morada da Lagoa — das 9h30 às 15h30.

São Caetano

Estrada de Campinas — das 9h30 às 15h30.

São Cristóvão