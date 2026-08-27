Dez bairros de Salvador vão sofrer corte de energia nesta quinta-feira (27); veja locais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:26
A Neoenergia Coelba realiza desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (27) em dez bairros de Salvador. A medida faz parte de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica.
Os cortes podem ocorrer apenas em alguns endereços das localidades, e não necessariamente em todo o bairro. Os horários variam de acordo com o serviço programado.
Mais de 40 bairros de Salvador terão desligamento de energia até o fim de agosto; veja cronograma
Stiep
Rua Edístio Pondé — das 8h às 17h.
Aquarius
Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.
Pituba
Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.
Cajazeiras VIII
Rua Bárbara Batista Neves — das 9h30 às 15h30.
Cassange
Rua 2 de Julho — das 9h30 às 15h30.
Ceasa
Rua 7 de Setembro da Ceasa e Estrada do Arenoso — das 9h30 às 15h30.
Jardim das Margaridas
Rua Joaquim Ferreira — das 9h30 às 15h30.
Nova Brasília de Valéria
Rua Morada da Lagoa — das 9h30 às 15h30.
São Caetano
Estrada de Campinas — das 9h30 às 15h30.
São Cristóvão
Avenida Aliomar Baleeiro — das 9h30 às 15h30.