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Dez bairros de Salvador vão sofrer corte de energia nesta quinta-feira (27); veja locais

Interrupções programadas pela Neoenergia Coelba ocorrem em diferentes horários

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:26

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Ascom - Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba realiza desligamentos programados de energia nesta quinta-feira (27) em dez bairros de Salvador. A medida faz parte de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica.

Os cortes podem ocorrer apenas em alguns endereços das localidades, e não necessariamente em todo o bairro. Os horários variam de acordo com o serviço programado.

Mais de 40 bairros de Salvador terão desligamento de energia até o fim de agosto; veja cronograma

21 de agosto de 2026 Itapua Endereços afetados: Rua Ozi Miranda, Rua Manoel Galiza. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Piata Endereços afetados: Rua Manoel Galiza, Rua Nilson Coelho, Rua Joao Souza Rego. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação
22 de agosto de 2026 Itaigara Endereços afetados: Av Antonio Carlos Magalhaes. Horário: das 08:00:00 às 12:00:00 por Divulgação
23 de agosto de 2026 Cajazeiras VIII Endereços afetados: Et Da Paciencia, Rua Edgar De Cerqueira Falcao, Rua Jaguaripe, Ca 01 Nucleo B, Rua Delmiro Gouveia. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Cajazeiras X Endereços afetados: Av Engenheiro Raymundo Carlos Nery. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Faz Grande II Endereços afetados: Rua Ita Saraiva. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Itapua Endereços afetados: Rua Da Cacimba, Rua Senhor Do Bonfim, Tv 1 7 De Setembro. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação
24 de agosto de 2026 Boa Vista de Sao Caetano Endereços afetados: Rua Da Saboaria. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 Cosme de Farias Endereços afetados: Tv 2 Barral, Rua Joao Vintem, Rua Do Bonoco, Av Mario Leal Ferreira, Rua Santo Antonio, Rua 12 De Setembro, Bx Alto Do Cruzeiro, Rua Siri Siri, Bx Do Formoso, Tv 3 Siri Siri, Rua San Martins, Tv 2 Siri Siri, Rua Santo Antonio De Brotas, Vi Siri Siri. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 Itapua Endereços afetados: Via L 19 Prq Sao Cristovao. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação/Neoenergia Coelba
25 de agosto de 2026 Centro-Lauro de Freitas Endereços afetados: Rua Parambu. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Engenho Velho da Federacao Endereços afetados: Rua Coronel Jose Galdino De Souza. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Horto Bela Vista Endereços afetados: Al Dos Jardins. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Imbui Endereços afetados: Rua Novo Imbui. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Jrd das Margaridas Endereços afetados: Rua Joaquim Ferreira. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Luiz Anselmo Endereços afetados: Rua Parambu. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Matatu Endereços afetados: Rua Dos Bandeirantes. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 Pituba Endereços afetados: Rua Das Margaridas. Horário: das 09:00:00 às 12:00:00 por Divulgação/Neoenergia Coelba
26 de agosto de 2026 Graca Endereços afetados: Rua Barao De Capanema, Rua Engenheiro Alexandre Maia, Rua Catharina Paraguassu, Av Euclydes Da Cunha, Rua Humberto De Campos, Rua Amelia Rodrigues, Rua Rio De Sao Pedro. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Piata Endereços afetados: Av Orlando Gomes. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Praia Flamengo Endereços afetados: Rua Clovis Bevilacqua. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação/Neoenergia Coelba
27 de agosto de 2026 Stiep Endereços afetados: Rua Edistio Ponde. Horário: das 08:00:00 às 17:00:00 Aquarius Endereços afetados: Rua Magno Valente. Horário: das 09:00:00 às 14:00:00 Pituba Endereços afetados: Rua Magno Valente. Horário: das 09:00:00 às 14:00:00 Aquarius Endereços afetados: Rua Magno Valente. Horário: das 09:00:00 às 17:00:00 Pituba Endereços afetados: Rua Magno Valente. Horário: das 09:00:00 às 17:00:00 Cajazeiras VIII Endereços afetados: Rua Barbara Batista Neves. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Cassange Endereços afetados: Rua 2 De Julho. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Ceasa Endereços afetados: Rua 7 De Setembro Da Ceasa, Et Do Arenoso. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Jrd das Margaridas Endereços afetados: Rua Joaquim Ferreira. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Nova Brasilia de Valeria Endereços afetados: Rua Morada Da Lagoa. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Sao Caetano Endereços afetados: Et De Campinas. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Sao Cristovao Endereços afetados: Av Aliomar Baleeiro. Horário: das 09:30:00 às 15:30:00 Stiep Endereços afetados: Rua Edistio Ponde. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Reprodução
28 de agosto de 2026 Alto da Terezinha Endereços afetados: Ld Da Terezinha. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Cab Endereços afetados: Av 3 Centro Adm Da Bahia, Av 4 Centro Adm Da Bahia. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Calcada Endereços afetados: Rua Barao De Cotegipe. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Paralela Endereços afetados: Av Luis Viana Filho. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Rio Sena Endereços afetados: Rua Arco Do Triunfo, Rua Maria Cecilia, Rua Odete Vilares, Rua Pedro De Alencar, Tv 3 Do Curralinho. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Stella Maris Endereços afetados: Rua Deputado Eliel Martins, Al Antilhas, Rua Manuel Suarez, Rua Italo Gaudenzi. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação
30 de agosto de 2026 Barra Endereços afetados: Av Sete De Setembro. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Centro-Salvador Endereços afetados: Av Sete De Setembro. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Pituba Endereços afetados: Rua Para. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Arenoso Endereços afetados: Rua Marluce Barreto Sales, Rua Osvaldo Silveira. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 Cabula VI Endereços afetados: Rua Teodulo De Albuquerque. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 Costa Azul Endereços afetados: Rua Doutor Joao Mendes Da Costa Filho. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 Tancredo Neves Endereços afetados: Rua Direta De Tancredo Neves, Rua Leao Velame, Rua Nossa Senhora De Fatima, Rua Paraiba, Rua Lafaiete Moraes Sarmento, Rua Sergipe, Rua De Direta Tancredo Neves, Rua Bahia, Tv Guanabara. Horário: das 10:00:00 às 15:00:00 por Divulgação
31 de agosto de 2026 Praia Flamengo Endereços afetados: Rua Jose Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Al Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves De Souza, Rua Desembargador Antonio Herculano. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Sao Cristovao Endereços afetados: Rua 1 De Maio. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Stella Maris Endereços afetados: Rua Jose Augusto Tourinho Dantas, Al Praia Do Flamengo. Horário: das 09:00:00 às 15:00:00 Aquarius Endereços afetados: Rua Magno Valente. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Caminho das Arvores Endereços afetados: Al Flamboyants. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Imbui Endereços afetados: Rua Adhemar Pinheiro Lemos. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Itaigara Endereços afetados: Rua Florentino Silva. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Pituba Endereços afetados: Rua Clara Nunes, Rua Anthenor Tupinamba, Av Professor Magalhaes Neto, Rua Aristides Fraga Lima, Rua Carmem Miranda. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Arisson Marinho
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21 de agosto de 2026 Itapua Endereços afetados: Rua Ozi Miranda, Rua Manoel Galiza. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 Piata Endereços afetados: Rua Manoel Galiza, Rua Nilson Coelho, Rua Joao Souza Rego. Horário: das 10:00:00 às 16:00:00 por Divulgação

Confira os locais e horários:

Stiep

Rua Edístio Pondé — das 8h às 17h.

Aquarius

Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.

Pituba

Rua Magno Valente — das 9h às 14h e das 9h às 17h.

Cajazeiras VIII

Rua Bárbara Batista Neves — das 9h30 às 15h30.

Cassange

Rua 2 de Julho — das 9h30 às 15h30.

Ceasa

Rua 7 de Setembro da Ceasa e Estrada do Arenoso — das 9h30 às 15h30.

Jardim das Margaridas

Rua Joaquim Ferreira — das 9h30 às 15h30.

Nova Brasília de Valéria

Rua Morada da Lagoa — das 9h30 às 15h30.

São Caetano

Estrada de Campinas — das 9h30 às 15h30.

São Cristóvão

Avenida Aliomar Baleeiro — das 9h30 às 15h30.

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