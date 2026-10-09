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Dia das Crianças: veja sugestões de presentes a partir de R$ 19 em shoppings de Salvador

Lista inclui brinquedos, scooter e itens de vestuário

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:47

Personagens de Toy Story por R$ 349 - Ri Happy Salvador Shopping
Personagens de Toy Story por R$ 349 - Ri Happy Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Celebrado no dia 12 de outubro, na próxima segunda-feira, o Dia das Crianças é uma oportunidade para presentear os pequenos com itens que estimulem criatividade, criem boas lembranças ou garantam a diversão da criançada. Para quem ainda não escolheu o que comprar, os principais shoppings de Salvador reúnem opções para diferentes idades, gostos e orçamentos, com produtos a partir de R$ 19. A lista inclui brinquedos, scooter e itens de vestuário. Confira abaixo sugestões de presentes para o Dia das Crianças:

Opções de presente para o Dia das Crianças

Loja PBKids Scooter elétrico R$899,91 - Shopping Bela Vista por Divulgação
Lego de Personagens da Pixar (R$ 419 e R$ 599) - Lego Salvador Shopping por Divulgação
Loja Brinkkar Squishy R$48,98 - Shopping Bela Vista por Divulgação
Personagens de Toy Story por R$ 349 - Ri Happy Salvador Shopping por Divulgação
Livro Me Abraça - LDM - 74,90 - Shopping Paseo por Livro Me Abraça - LDM - 74,90 - Shopping Paseo
Advinha Quem? R$ 89,95 na PBKids do Shopping Paralela por Divulgação
Camisas com personagens da Patrulhas Canina R$ 59,99, na Renner do Shopping Paralela por Divulgação
Petite Jolie - R$ 149,99 - Shopping Center Lapa por Divulgação
PBKids do Shopping Paralela bicicleta em 10x de R$ 34,99 por Divulgação
Fantasia Homem-Aranha Pernambucanas R$ 79,99 - Shopping Center Lapa por Divulgação
SKG R$ 49,99 - Shopping Center Lapa por Divulgação
Kid Stok - Biquínis R$ 19,00 - Shopping Center Lapa por Divulgação
Loja Só Utilidades Squichy R$59,99 - Shopping Bela Vista por Divulgação
Item decorativo R$ 198- Bee Home por Divulgação
Boneca - Festão R$ 109,99 - Shopping Paseo por Divulgação
Moto - Brinkarr R$ 895,98 - Shopping Paseo por Divulgação
Conjunto de talheres kids R$ 89 - Bee Home por Divulgação
1 de 17
Loja PBKids Scooter elétrico R$899,91 - Shopping Bela Vista por Divulgação

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