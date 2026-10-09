Dia das Crianças: veja sugestões de presentes a partir de R$ 19 em shoppings de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:47
Celebrado no dia 12 de outubro, na próxima segunda-feira, o Dia das Crianças é uma oportunidade para presentear os pequenos com itens que estimulem criatividade, criem boas lembranças ou garantam a diversão da criançada. Para quem ainda não escolheu o que comprar, os principais shoppings de Salvador reúnem opções para diferentes idades, gostos e orçamentos, com produtos a partir de R$ 19. A lista inclui brinquedos, scooter e itens de vestuário. Confira abaixo sugestões de presentes para o Dia das Crianças:
Opções de presente para o Dia das Crianças