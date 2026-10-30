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Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja horários e locais

Programação de 2 de novembro inclui celebrações religiosas, oração inter-religiosa e missas presididas por bispos em Salvador e Lauro de Freitas.

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:02

Dia de Finados: 2 de novembro é dedicado à memória e à oração pelos mortos Crédito: Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil

Missas, celebração inter-religiosa e orações pelos mortos estão previstas para o Dia de Finados nos cemitérios de Salvador e Lauro de Freitas. A programação divulgada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia para a segunda-feira (2) também inclui celebrações na Catedral Basílica e em paróquias de outros três municípios baianos.

As informações são da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, responsável pela programação religiosa em cemitérios e paróquias de Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Itaparica e Vera Cruz.

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No Campo Santo, a primeira missa será celebrada às 6h30. As demais estão previstas para 7h30, 9h, 12h15, 14h e 15h30. A celebração das 9h será presidida pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sergio da Rocha. Já a missa das 15h30 ficará a cargo do bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho.

No Cemitério Bosque da Paz, a missa será às 9h, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues. No Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas, a programação começa às 6h, com a oração do Terço, seguida de celebração eucarística às 7h.

A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador também terá missa às 9h, em memória dos arcebispos, bispos e padres falecidos, especialmente daqueles sepultados no próprio templo.

Dia de Finados: confira os horários das celebrações

Cemitério Campo Santo - Federação, Salvador

6h30: Missa

7h30: Missa

9h: Missa presidida pelo cardeal Dom Sergio da Rocha

10h30: oração inter-religiosa

12h15: Missa

14h: Missa

15h30: Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho

Cemitério Bosque da Paz - Salvador

9h: Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues

Cemitério de Portão - Lauro de Freitas

6h: oração do Terço

7h: celebração eucarística pelos falecidos

Catedral Basílica do Santíssimo Salvador

9h: Missa pelos arcebispos, bispos e padres falecidos

Além das celebrações nos cemitérios, paróquias dos cinco municípios que integram a Arquidiocese também terão programação. Para consultar os horários, os fiéis devem entrar em contato diretamente com as secretarias paroquiais.