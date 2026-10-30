Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja horários e locais

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Mariana Rios
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:02
Missas, celebração inter-religiosa e orações pelos mortos estão previstas para o Dia de Finados nos cemitérios de Salvador e Lauro de Freitas. A programação divulgada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia para a segunda-feira (2) também inclui celebrações na Catedral Basílica e em paróquias de outros três municípios baianos.
As informações são da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, responsável pela programação religiosa em cemitérios e paróquias de Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Itaparica e Vera Cruz.
Dia de Finados: 2 de novembro é dedicado à memória e à oração pelos mortos
No Campo Santo, a primeira missa será celebrada às 6h30. As demais estão previstas para 7h30, 9h, 12h15, 14h e 15h30. A celebração das 9h será presidida pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sergio da Rocha. Já a missa das 15h30 ficará a cargo do bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho.
No Cemitério Bosque da Paz, a missa será às 9h, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues. No Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas, a programação começa às 6h, com a oração do Terço, seguida de celebração eucarística às 7h.
A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador também terá missa às 9h, em memória dos arcebispos, bispos e padres falecidos, especialmente daqueles sepultados no próprio templo.
Cemitério Campo Santo - Federação, Salvador
6h30: Missa
7h30: Missa
9h: Missa presidida pelo cardeal Dom Sergio da Rocha
10h30: oração inter-religiosa
12h15: Missa
14h: Missa
15h30: Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho
Cemitério Bosque da Paz - Salvador
9h: Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues
Cemitério de Portão - Lauro de Freitas
6h: oração do Terço
7h: celebração eucarística pelos falecidos
Catedral Basílica do Santíssimo Salvador
9h: Missa pelos arcebispos, bispos e padres falecidos
Além das celebrações nos cemitérios, paróquias dos cinco municípios que integram a Arquidiocese também terão programação. Para consultar os horários, os fiéis devem entrar em contato diretamente com as secretarias paroquiais.
Para a Igreja Católica, o Dia de Finados é dedicado à memória dos mortos e à oração por aqueles que faleceram. A data também representa, na tradição cristã, a esperança na ressurreição e na vida eterna.