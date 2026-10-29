FERIADO

Dia de Finados: veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2)

Shoppings terão horários especiais, enquanto alguns estabelecimentos ficarão fechados

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:47

Salvador Shopping Crédito: Reprodução

O funcionamento de shoppings, lojas, mercados e equipamentos culturais de Salvador será alterado na próxima segunda-feira (2), feriado do Dia de Finados. Enquanto alguns estabelecimentos funcionarão em horários especiais, outros permanecerão fechados. O metrô da capital baiana terá operação normal, das 5h à meia-noite.

RESUMO: Veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2) 1 de 5

Confira os horários de funcionamento:

Shoppings

Shopping Center Lapa

As lojas e os quiosques funcionarão das 11h às 17h, enquanto a praça de alimentação abrirá das 11h às 19h. A Academia Lion funcionará das 7h às 12h. O cinema seguirá a programação disponível no site, e o estacionamento será gratuito.

Salvador Shopping

RedeMix: das 11h às 21h;

Lojas âncoras e megalojas: das 12h às 21h;

Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

Mix Mateus: das 7h às 22h;

Lojas âncoras e megalojas: das 12h às 21h;

Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h.

Shopping Barra

As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 12h às 20h, incluindo as operações de fast food.

Os restaurantes Barra Gourmet - Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra -, além de Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica, no Piso L4, abrirão a partir das 12h.

O cinema seguirá a programação disponível no site da Orient Cinemas.

Shopping Paseo

As lojas e os quiosques ficarão fechados. Os restaurantes funcionarão a partir das 12h. O cinema seguirá a programação disponível no site da Saladearte. O horário da Academia Alpha Fitness deverá ser consultado no site da rede.

Shopping Paralela

Lojas, alimentação, lazer e mercado funcionarão das 12h às 21h. A academia abrirá das 9h às 13h.

Shopping da Bahia

As lojas funcionarão das 13h às 21h. Já as operações âncoras, a praça de alimentação, os restaurantes e as opções de lazer abrirão das 12h às 21h.

A Bodytech funcionará das 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5. A clínica permanecerá fechada.

Os cinemas UCI seguirão a programação disponível no site da rede. Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim funcionarão das 12h às 21h.

Shopping Itaigara

O estabelecimento ficará fechado na segunda-feira (2). As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (3).

Shopping Piedade

O shopping também permanecerá fechado no feriado, com retorno do funcionamento normal na terça-feira (3). A Smart Fit terá horário especial, que deverá ser consultado no site da rede.

Lojas de material de construção

As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador funcionarão das 8h às 21h:

Ferreira Costa Barris;

Ferreira Costa Avenida Paralela.

Mercados e feiras

O Hiperideal funcionará normalmente durante o feriado.

Ceasa: permissionários das 3h às 17h; clientes das 4h às 17h;

Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h;

Mercado de Paripe: das 5h às 14h;

Mercado Sete Portas: das 6h às 13h;

Mercado do Rio Vermelho: boxes das 7h às 14h; praça de alimentação das 7h às 16h.

As informações sobre o funcionamento das unidades do GBarbosa ainda não foram confirmadas.

Transporte

O metrô de Salvador funcionará normalmente no feriado, das 5h à meia-noite, segundo a concessionária Metrô Bahia, da plataforma de Trilhos da Motiva.

A empresa também reforça as orientações de embarque seguro: não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar no trem, respeitar os assentos preferenciais e utilizar o corrimão nas escadas.

Equipamentos culturais

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), os equipamentos culturais terão funcionamento no feriado de Finados.

A Casa das Histórias de Salvador abrirá das 10h às 17h, com entrada permitida até as 16h. A Galeria Mercado funcionará das 10h às 14h, com entrada até as 13h.