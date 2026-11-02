Dia de Finados: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda-feira (2)

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Esther Morais
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:19
O funcionamento de shoppings, lojas, mercados e equipamentos culturais de Salvador será alterado nesta segunda-feira (2), feriado do Dia de Finados. Enquanto alguns estabelecimentos funcionarão em horários especiais, outros permanecerão fechados. O metrô da capital baiana terá operação normal, das 5h à meia-noite.
RESUMO: Veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2)
Shopping Center Lapa
As lojas e os quiosques funcionarão das 11h às 17h, enquanto a praça de alimentação abrirá das 11h às 19h. A Academia Lion funcionará das 7h às 12h. O cinema seguirá a programação disponível no site, e o estacionamento será gratuito.
Salvador Shopping
RedeMix: das 11h às 21h;
Lojas âncoras e megalojas: das 12h às 21h;
Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;
Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h.
Salvador Norte Shopping
Mix Mateus: das 7h às 22h;
Lojas âncoras e megalojas: das 12h às 21h;
Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;
Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h.
Parque Shopping Bahia
Lojas e Quiosques: 10h às 22h
Praça de Alimentação: 10h às 22h
Alameda Gourmet: 11h às 23h
Outlet Premium Salvador
Funcionamento normal: 09-21h
Shopping Barra
As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 12h às 20h, incluindo as operações de fast food.
Os restaurantes Barra Gourmet - Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra -, além de Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica, no Piso L4, abrirão a partir das 12h.
O cinema seguirá a programação disponível no site da Orient Cinemas.
Shopping Paseo
As lojas e os quiosques ficarão fechados. Os restaurantes funcionarão a partir das 12h. O cinema seguirá a programação disponível no site da Saladearte. O horário da Academia Alpha Fitness deverá ser consultado no site da rede.
Shopping Paralela
Lojas, alimentação, lazer e mercado funcionarão das 12h às 21h. A academia abrirá das 9h às 13h.
Shopping da Bahia
As lojas funcionarão das 13h às 21h. Já as operações âncoras, a praça de alimentação, os restaurantes e as opções de lazer abrirão das 12h às 21h.
A Bodytech funcionará das 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5. A clínica permanecerá fechada.
Os cinemas UCI seguirão a programação disponível no site da rede. Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim funcionarão das 12h às 21h.
Shopping Itaigara
O estabelecimento ficará fechado na segunda-feira (2). As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (3).
Shopping Piedade
O shopping também permanecerá fechado no feriado, com retorno do funcionamento normal na terça-feira (3). A Smart Fit terá horário especial, que deverá ser consultado no site da rede.
As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador funcionarão das 8h às 21h:
Ferreira Costa Barris;
Ferreira Costa Avenida Paralela.
O Hiperideal funcionará normalmente durante o feriado.
Ceasa: permissionários das 3h às 17h; clientes das 4h às 17h;
Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h;
Mercado de Paripe: das 5h às 14h;
Mercado Sete Portas: das 6h às 13h;
Mercado do Rio Vermelho: boxes das 7h às 14h; praça de alimentação das 7h às 16h.
As informações sobre o funcionamento das unidades do GBarbosa ainda não foram confirmadas.
O metrô de Salvador funcionará normalmente no feriado, das 5h à meia-noite, segundo a concessionária Metrô Bahia, da plataforma de Trilhos da Motiva.
A empresa também reforça as orientações de embarque seguro: não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar no trem, respeitar os assentos preferenciais e utilizar o corrimão nas escadas.
Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), os equipamentos culturais terão funcionamento no feriado de Finados.
A Casa das Histórias de Salvador e a Galeria Mercado estarão fechadas.
O Museu Geológico da Bahia e o Centro Gemológico da Bahia também estarão fechados.