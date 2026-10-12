Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia de Nossa Senhora Aparecida tem missas e procissão em Salvador; confira programação

Celebrações acontecem nesta segunda-feira (12), no bairro do Imbuí

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:05

Dia de Nossa Senhora Aparecida tem missas e procissão em Salvador; confira programação Crédito: Pascom/Reprodução/Instagram

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será celebrado nesta segunda-feira (12) com uma programação especial no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí, em Salvador. A agenda inclui missas, alvorada, oração e procissão pelas ruas da região.

As atividades começam às 5h, com a alvorada. Às 5h30, será realizado o Ofício da Imaculada Conceição. A primeira missa está marcada para as 6h30, com o padre Jaime Rojas. Outra celebração acontece às 9h30, presidida pelo padre Gabriel Mota.

Ao meio-dia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, presidirá uma missa dedicada às crianças.

A programação continua às 15h, com celebração conduzida pelo padre Lucas Almeida e saudação aos peregrinos. Às 16h, os fiéis participarão da tradicional procissão pelas ruas da região.

O encerramento será às 18h, com missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha.

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para a Bahia e outros 12 estados

Inmet emite alerta de baixa umidade para a Bahia e outros 12 estados
Imagem - Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa

Custo da moradia leva famílias a cortar gastos com comida e remédios, aponta pesquisa
Imagem - Doenças silenciosas podem roubar a visão de forma irreversível; saiba quais são os sinais de alerta

Doenças silenciosas podem roubar a visão de forma irreversível; saiba quais são os sinais de alerta