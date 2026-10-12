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Dia de Nossa Senhora Aparecida tem missas e procissão em Salvador; confira programação

Celebrações acontecem nesta segunda-feira (12), no bairro do Imbuí



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:05

Dia de Nossa Senhora Aparecida tem missas e procissão em Salvador; confira programação Crédito: Pascom/Reprodução/Instagram

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será celebrado nesta segunda-feira (12) com uma programação especial no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí, em Salvador. A agenda inclui missas, alvorada, oração e procissão pelas ruas da região.

As atividades começam às 5h, com a alvorada. Às 5h30, será realizado o Ofício da Imaculada Conceição. A primeira missa está marcada para as 6h30, com o padre Jaime Rojas. Outra celebração acontece às 9h30, presidida pelo padre Gabriel Mota.

Ao meio-dia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, presidirá uma missa dedicada às crianças.

A programação continua às 15h, com celebração conduzida pelo padre Lucas Almeida e saudação aos peregrinos. Às 16h, os fiéis participarão da tradicional procissão pelas ruas da região.