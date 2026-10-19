Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda-feira (19)

Data altera o funcionamento de lojas, shoppings e outros estabelecimentos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 04:00

Shoppings fecham no final da tarde de terça (24)
Shoppings e outros serviços terão funcionamento alterado na segunda-feira (17) Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em função do Dia do Comerciário, celebrado nesta segunda-feira (19), o funcionamento de estabelecimentos comerciais e alguns serviços será alterado em Salvador e em outros municípios da Bahia.

Com a data, lojas, shoppings, supermercados e outros espaços podem adotar horários especiais ou suspender as atividades, a depender das regras e dos acordos de cada setor. Confira o que abre e fecha.

Shoppings

Salvador Shopping

⁠Smart Fit: 8h às 17h;

Cinemark: 11h30 às 23h;

⁠Espaço Gourmet, no Piso L1, e restaurantes do G1: a partir das 12h;

⁠Alimentação (incluindo quiosques), lazer e farmácias: 12h às 21h;

⁠Lojas, quiosques e RedeMix: fechados.

Salvador Norte Shopping

Smart Fit: 7h às 22h;

Alimentação (incluindo quiosques), lazer e farmácias com acordos firmados com outros sindicatos: 12h às 21h;

Cinema: 13h à 0h

⁠Lojas, quiosques e Mix Mateus, operações filiadas ao Sindicato dos Comerciários: fechados.

Shopping da Bahia

Lojas e âncoras: fechadas;

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h;

Clínica: fechada;

Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;

Cinemas UCI: conforme programação disponível no site.

Shopping Bela Vista

Lazer: 12h às 21h

Alimentação: 12h às 21h

Farmácias: 12h às 21h

Âncoras, GBarbosa, lojas e quiosques: fechados

Cineflix: consulte a programação no site do Cineflix

SAC: consulte o horário no site do SAC Bahia

Alpha Fitness: consulte o horário no site da Alpha Fitness

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site do Centro Médico Bela Vista

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques - Fechados

Parque Interativo Brinquedos que Contam Histórias - das 11h às 17h

Praça de Alimentação - das 11h às 19h

Academia Lion Fitness - das 5h30 às 19h

Cine Imperial - segue programação disponível no site (https://csingresso.com.br/home/cidade/2927408/empresa/Cine%20Imperial)

Estacionamento - Gratuito durante a segunda (19)

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques – Fechados

Banco do Brasil: 9h às 16h

Academia Alpha: 5h30 às 22h

Restaurante Palatus: 11h às 15h

Shopping Paralela

Lojas e supermercado: fechadas;

Praça de alimentação e lazer: das 12h às 21h;

Academia: das 5h30 às 22h;

Faculdade: das 7h30 às 22h.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Horário do cinema, conforme programação do site www.saladearte.art.br.

Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness, conforme programação no site www.redealphafitness.com.br.

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas: Fechadas.

Alimentação e Lazer: 12h às 21h.

Smart Fit: 8h às 17h

Cartório: 8h30 às 17h

Clínicas médicas, Cinemark e Arena: Conforme programação

SAC, Lotérica, Neoenergia: Fechados.

Boulevard Feira de Santana

Lojas e quiosques das 09h às 22h

Restaurantes das 11h30 às 22h30

Sam's Club das 8h às 22h

Cinema mantém programação normal de exibição

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

19 de outubro (segunda-feira) — Dia do Comerciário

Lojas e Quiosques: fechados

Alimentação e Lazer: 12h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 22h

LOJAS, MERCADOS E OUTROS

Assaí

Unidades localizadas em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Juazeiro estarão fechadas. Já as lojas de Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso estarão abertas das 7h às 22h.

Ceasa

Fechada

Ferreira Costa Barris

Fechada

Ferreira Costa Avenida Paralela

Fechada

Hiperideal

Lojas fechadas, com exceção das unidades de Praia do Forte e de Feira de Santana, que funcionam normalmente.

Rede Mix

Lojas estarão fechadas, com exceção da unidade de Simões Filho, que vai funcionar normalmente.

Mercado do Ogunjá

Funcionamento das 6h às 13h (fechamento antecipado)

Mercado de Paripe

Funcionamento das 5h às 14h (fechamento antecipado)

Mercado Sete Portas

Funcionamento das 6h às 13h (fechamento antecipado)

Mercado do Rio Vermelho

Boxes: 7h às 14h (Facultativo)

Praça de alimentação: 7h às 16h

Centro Gemológico da Bahia (CGB)

09h às 17h. O Museu Gemológico, que não abre às segundas, estará fechado.

Mais recentes

Imagem - Primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro é marcado por ataques e acusações

Primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro é marcado por ataques e acusações
Imagem - Homem que morreu afogado no Porto da Barra era turista alemão

Homem que morreu afogado no Porto da Barra era turista alemão
Imagem - Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo? Saiba onde assistir

Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo? Saiba onde assistir