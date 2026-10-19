Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda-feira (19)

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Thais Borges
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 04:00
Em função do Dia do Comerciário, celebrado nesta segunda-feira (19), o funcionamento de estabelecimentos comerciais e alguns serviços será alterado em Salvador e em outros municípios da Bahia.
Com a data, lojas, shoppings, supermercados e outros espaços podem adotar horários especiais ou suspender as atividades, a depender das regras e dos acordos de cada setor. Confira o que abre e fecha.
Salvador Shopping
Smart Fit: 8h às 17h;
Cinemark: 11h30 às 23h;
Espaço Gourmet, no Piso L1, e restaurantes do G1: a partir das 12h;
Alimentação (incluindo quiosques), lazer e farmácias: 12h às 21h;
Lojas, quiosques e RedeMix: fechados.
Salvador Norte Shopping
Smart Fit: 7h às 22h;
Alimentação (incluindo quiosques), lazer e farmácias com acordos firmados com outros sindicatos: 12h às 21h;
Cinema: 13h à 0h
Lojas, quiosques e Mix Mateus, operações filiadas ao Sindicato dos Comerciários: fechados.
Shopping da Bahia
Lojas e âncoras: fechadas;
Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;
Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h;
Clínica: fechada;
Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;
Cinemas UCI: conforme programação disponível no site.
Shopping Bela Vista
Lazer: 12h às 21h
Alimentação: 12h às 21h
Farmácias: 12h às 21h
Âncoras, GBarbosa, lojas e quiosques: fechados
Cineflix: consulte a programação no site do Cineflix
SAC: consulte o horário no site do SAC Bahia
Alpha Fitness: consulte o horário no site da Alpha Fitness
Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site do Centro Médico Bela Vista
Shopping Center Lapa
Lojas e quiosques - Fechados
Parque Interativo Brinquedos que Contam Histórias - das 11h às 17h
Praça de Alimentação - das 11h às 19h
Academia Lion Fitness - das 5h30 às 19h
Cine Imperial - segue programação disponível no site (https://csingresso.com.br/home/cidade/2927408/empresa/Cine%20Imperial)
Estacionamento - Gratuito durante a segunda (19)
Shopping Itaigara
Lojas e quiosques – Fechados
Banco do Brasil: 9h às 16h
Academia Alpha: 5h30 às 22h
Restaurante Palatus: 11h às 15h
Shopping Paralela
Lojas e supermercado: fechadas;
Praça de alimentação e lazer: das 12h às 21h;
Academia: das 5h30 às 22h;
Faculdade: das 7h30 às 22h.
Shopping Paseo
Lojas e Quiosques – Fechados
Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h
Horário do cinema, conforme programação do site www.saladearte.art.br.
Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness, conforme programação no site www.redealphafitness.com.br.
Boulevard Shopping Camaçari
Lojas: Fechadas.
Alimentação e Lazer: 12h às 21h.
Smart Fit: 8h às 17h
Cartório: 8h30 às 17h
Clínicas médicas, Cinemark e Arena: Conforme programação
SAC, Lotérica, Neoenergia: Fechados.
Boulevard Feira de Santana
Lojas e quiosques das 09h às 22h
Restaurantes das 11h30 às 22h30
Sam's Club das 8h às 22h
Cinema mantém programação normal de exibição
Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
19 de outubro (segunda-feira) — Dia do Comerciário
Lojas e Quiosques: fechados
Alimentação e Lazer: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Assaí
Unidades localizadas em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Juazeiro estarão fechadas. Já as lojas de Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso estarão abertas das 7h às 22h.
Ceasa
Fechada
Ferreira Costa Barris
Fechada
Ferreira Costa Avenida Paralela
Fechada
Hiperideal
Lojas fechadas, com exceção das unidades de Praia do Forte e de Feira de Santana, que funcionam normalmente.
Rede Mix
Lojas estarão fechadas, com exceção da unidade de Simões Filho, que vai funcionar normalmente.
Mercado do Ogunjá
Funcionamento das 6h às 13h (fechamento antecipado)
Mercado de Paripe
Funcionamento das 5h às 14h (fechamento antecipado)
Mercado Sete Portas
Funcionamento das 6h às 13h (fechamento antecipado)
Mercado do Rio Vermelho
Boxes: 7h às 14h (Facultativo)
Praça de alimentação: 7h às 16h
Centro Gemológico da Bahia (CGB)
09h às 17h. O Museu Gemológico, que não abre às segundas, estará fechado.