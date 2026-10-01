GASTRONOMIA

Dia Internacional do Café: veja onde tomar um cafezinho e fazer uma pausa nos shoppings

Cafeterias ganham espaço como pontos de encontro, trabalho e networking

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:00

Confeitaria Priscila Diniz no Shopping Barra Crédito: Divulgação

O Dia Internacional do Café, celebrado nesta quinta-feira (1º), é uma oportunidade para reservar um tempo e apreciar uma das bebidas mais presentes na rotina dos brasileiros. O hábito de tomar um cafezinho acompanha diferentes momentos do dia, do primeiro café da manhã em casa aos encontros profissionais. Nesse cenário, as cafeterias também ganharam espaço como ambientes de convivência e negócios, e os shopping centers têm se destacado entre os locais procurados para esse tipo de pausa.

Os empreendimentos administrados pelo Grupo Enashopp acompanham essa mudança de comportamento e observam a influência das cafeterias na dinâmica de convivência desses espaços.

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“As cafeterias deixaram de ser apenas locais de passagem para se tornarem verdadeiros destinos dentro dos shoppings. Observamos que o público busca esses ambientes não só para pausas afetivas, mas cada vez mais como extensões de seus escritórios e espaços para reuniões de networking. Nosso papel é garantir que essas operações ofereçam a infraestrutura ideal de conforto, segurança, wi-fi e menus apurados para atender a essa nova dinâmica de quem precisa conciliar trabalho e lazer”, diz a diretora da Enashopp, Mirela Gedeon.

Para celebrar a data e acompanhar essa tendência, os shoppings do grupo oferecem opções variadas para quem deseja combinar café, gastronomia e momentos de convivência. No Shopping Itaigara, a cafeteria Kopenhagen é um dos endereços procurados pelos clientes para degustar um café especial acompanhado de clássicos da marca, como a linha Língua de Gato.

No Shopping Paseo, a Sucré Doceria ocupa a varanda do empreendimento e oferece um ambiente para quem deseja fazer uma pausa. Entre as combinações mais pedidas está o café harmonizado com o tradicional bolo de noiva, que conta com cobertura em glacê mármore branco.

No Shopping Barra, a experiência reúne café e confeitaria. O público pode acompanhar os expressos com sobremesas da Confeitaria Priscila Diniz, como a fatia Vulcão e o Morango do Amor. Os cafés puros e cremosos são servidos ainda com uma carmelita, sequilho em formato de flor com brigadeiro branco e preto. Já no Shopping Piedade, o Rei do Mate oferece um cardápio que tem o café como um dos destaques, com opções que vão dos expressos tradicionais a shakes e versões geladas. Para acompanhar, o espaço também oferece copos de pão de queijo, incluindo a versão gratinada.