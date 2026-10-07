EMPREENDEDORISMO

DNA Empreendedoras oferece programação gratuita com palestras, oficinas e ações de saúde em Salvador

Iniciativa faz parte das ações do Outubro Rosa

Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14:34

DNA Empreendedoras Crédito: Divulgação

Empreendedorismo, tecnologia, criatividade e saúde estarão no centro da programação do DNA Empreendedoras, evento gratuito que será realizado no dia 15 de outubro, no Shopping Itaigara, em Salvador. A iniciativa faz parte das ações do Outubro Rosa e pretende reunir mulheres interessadas em ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades profissionais e participar de atividades voltadas ao bem-estar.

Promovido pela Casa dos Sete – Projetos e Produções, o encontro acontece das 9h às 17h30 e terá uma programação voltada para temas como inteligência artificial, inclusão digital, marketing, vendas e inovação. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.

Entre as atividades previstas estão as palestras “Do Conteúdo à Venda”, ministrada por Tamires Souza, e “IA que Vende”, conduzida por Inaiá Simões, que abordarão estratégias para utilização de ferramentas digitais e produção de conteúdo com foco em negócios. O evento também contará com a palestra “Habilidades Digitais para a Terceira Idade”, apresentada por Alana Bulhões, voltada à inclusão tecnológica de pessoas idosas.

A programação inclui ainda oficinas práticas. Janaína Uchoa comandará a atividade “Embalagens Criativas e Sustentáveis”, enquanto Gabriela Stavola ministrará a oficina “Aquarela no Papel”, estimulando processos criativos e o desenvolvimento de novas habilidades.

Além dos conteúdos relacionados ao empreendedorismo e à capacitação profissional, o DNA Empreendedoras também terá ações voltadas à saúde e à qualidade de vida. A Vitalmed, patrocinadora oficial do evento, oferecerá serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e sessões de massagem. Já a Avatim disponibilizará um espaço de Spa dos Pés para as participantes.

Durante o evento, o público também poderá participar de uma atividade sobre primeiros socorros, ampliando o acesso a informações e práticas relacionadas ao cuidado e à prevenção.