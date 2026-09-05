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Do píer à mesa: Ilha dos Frades ganha terminal renovado e centro gastronômico com seis restaurantes

Pacote de obras no valor de R$ 12 milhões inclui ainda quiosques, pavimentação de vias, quadra poliesportiva e melhorias na orla

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14:18

Pode desembarcar com fome: Paramana ganha novo centro gastronômico Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Chegar a Paramana, comunidade da Ilha dos Frades, em Salvador, ficou bem mais confortável. Agora, quem desembarca na localidade encontra um terminal hidroviário requalificado, com área de espera, bilheteria, banheiros e acessibilidade. Depois do píer, o passeio pode seguir pela nova estrutura da orla até um centro gastronômico com opções que vão do acarajé e do açaí a hambúrgueres e moqueca. As novidades fazem parte de um pacote de obras de aproximadamente R$ 12 milhões, entregue pela Prefeitura de Salvador neste sábado (5), em parceria com a Fundação Baía Viva.

Um dos destaques do pacote, o centro gastronômico foi criado para ampliar as opções de alimentação e fortalecer a atividade turística na localidade. O complexo reúne seis restaurantes, cada um com capacidade para cerca de 60 pessoas, além de nove quiosques e seis lojas.

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A intervenção também alcançou restaurantes que já funcionavam na região. Nove estabelecimentos da área da orla passaram por ações de qualificação, com comerciantes participando de capacitações promovidas pela Fundação Baía Viva. As oficinas abordaram atendimento ao público, gestão e eficiência operacional.

“Fizemos uma grande obra de infraestrutura turística, com promenade, terminal hidroviário, píer e com restauração e recuperação de restaurantes, bares e implantação de novos espaços comerciais. Isso vai atrair milhares de visitantes e turistas aqui para Paramana e, com certeza, a comunidade local vai ter um incremento na sua renda”, afirmou o prefeito Bruno Reis, ao lado da presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez. A organização atua na requalificação urbana, social e na proteção ambiental da Baía de Todos-os-Santos.

Terminal hidroviário

O Terminal Hidroviário de Paramana também foi completamente requalificado. O antigo píer, que estava deteriorado, foi substituído por uma estrutura renovada para melhorar as condições de chegada e saída de moradores e turistas que utilizam embarcações.

O espaço passou a contar com banheiros, catracas, bilheteria e área de espera para passageiros, além das melhorias de acessibilidade.

O pacote incluiu ainda intervenções na infraestrutura urbana. Coordenados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), os trabalhos levaram pavimentação para a Rua do Torto, Rua da Fonte, Alto Boa Vista e Rua do Pende.

Além do novo pavimento, os passeios receberam concreto lavado, foram construídas escadarias e implantados sistemas de drenagem para melhorar a circulação e a infraestrutura das vias.

Também foram entregues uma quadra poliesportiva e realizadas outras melhorias na região, como a implantação de sistemas de drenagem.

Durante a solenidade, Bruno Reis anunciou ainda uma nova intervenção para Paramana: a reconstrução da Escola Municipal Marcílio Dias. Segundo a Prefeitura, o projeto está em fase de conclusão e terá como objetivo ampliar a oferta de vagas da rede municipal na localidade.

Para os moradores que vivem do turismo e da pesca, a expectativa é de que a nova estrutura aumente o movimento na região e gere mais oportunidades de renda. Morador da Ilha dos Frades desde a infância, Benedito da Cruz, 67 anos, conhecido como “Rei do Siri”, mantém a tradição familiar ligada à pesca.