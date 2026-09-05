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Do píer à mesa: Ilha dos Frades ganha terminal renovado e centro gastronômico com seis restaurantes

Pacote de obras no valor de R$ 12 milhões inclui ainda quiosques, pavimentação de vias, quadra poliesportiva e melhorias na orla

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14:18

Pode desembarcar com fome: Paramana ganha novo centro gastronômico
Pode desembarcar com fome: Paramana ganha novo centro gastronômico Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Chegar a Paramana, comunidade da Ilha dos Frades, em Salvador, ficou bem mais confortável. Agora, quem desembarca na localidade encontra um terminal hidroviário requalificado, com área de espera, bilheteria, banheiros e acessibilidade. Depois do píer, o passeio pode seguir pela nova estrutura da orla até um centro gastronômico com opções que vão do acarajé e do açaí a hambúrgueres e moqueca. As novidades fazem parte de um pacote de obras de aproximadamente R$ 12 milhões, entregue pela Prefeitura de Salvador neste sábado (5), em parceria com a Fundação Baía Viva.

Um dos destaques do pacote, o centro gastronômico foi criado para ampliar as opções de alimentação e fortalecer a atividade turística na localidade. O complexo reúne seis restaurantes, cada um com capacidade para cerca de 60 pessoas, além de nove quiosques e seis lojas. 

Pode desembarcar com fome: Paramana ganha novo centro gastronômico

Quem chega a Paramana de barco encontra um terminal hidroviário renovado por Igor Santos/ Secom PMS
Estrutura foi entregue pelo prefeito Bruno Reis e pela presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez, que também participou da solenidade. Passageiros contam com área de espera, bilheteria, banheiros e catracas por Igor Santos/ Secom PMS
Depois do desembarque, o passeio segue pela orla requalificada de Paramana, na Ilha dos Frades por Igor Santos/ Secom PMS
O novo centro gastronômico reúne seis restaurantes, nove quiosques e seis lojas em um só complexo por Igor Santos/ Secom PMS
Durante visita, o prefeito Bruno Reis foi recebido com uma roda de capoeira do grupo Angola União Livre por Igor Santos/ Secom PMS
Comerciantes passaram por capacitações oferecidas pela Fundação Baía Viva, com oficinas teóricas e práticas voltadas ao atendimento ao público, gestão e eficiência operacional por Igor Santos/ Secom PMS
Na solenidade: 'Vamos atrair milhares de visitantes e turistas aqui para Paramana e, com certeza, a comunidade local vai ter um incremento na sua renda', destacou o prefeito por Igor Santos/ Secom PMS
Novo centro gastronômico reúne seis restaurantes, cada um com capacidade para atender cerca de 60 pessoas, além de nove quiosques e seis lojas por Igor Santos/ Secom PMS
Pacote de infraestrutura também contemplou serviços de pavimentação em diferentes pontos da comunidade por Igor Santos/ Secom PMS
Para quem vive e trabalha em Paramana, a expectativa é de que as obras tragam ainda mais movimento para a comunidade e oportunidades de renda por Igor Santos/ Secom PMS
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Quem chega a Paramana de barco encontra um terminal hidroviário renovado por Igor Santos/ Secom PMS

A intervenção também alcançou restaurantes que já funcionavam na região. Nove estabelecimentos da área da orla passaram por ações de qualificação, com comerciantes participando de capacitações promovidas pela Fundação Baía Viva. As oficinas abordaram atendimento ao público, gestão e eficiência operacional. 

“Fizemos uma grande obra de infraestrutura turística, com promenade, terminal hidroviário, píer e com restauração e recuperação de restaurantes, bares e implantação de novos espaços comerciais. Isso vai atrair milhares de visitantes e turistas aqui para Paramana e, com certeza, a comunidade local vai ter um incremento na sua renda”, afirmou o prefeito Bruno Reis, ao lado da presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez. A organização atua na requalificação urbana, social e na proteção ambiental da Baía de Todos-os-Santos.

Terminal hidroviário

O Terminal Hidroviário de Paramana também foi completamente requalificado. O antigo píer, que estava deteriorado, foi substituído por uma estrutura renovada para melhorar as condições de chegada e saída de moradores e turistas que utilizam embarcações.

O espaço passou a contar com banheiros, catracas, bilheteria e área de espera para passageiros, além das melhorias de acessibilidade.

O pacote incluiu ainda intervenções na infraestrutura urbana. Coordenados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), os trabalhos levaram pavimentação para a Rua do Torto, Rua da Fonte, Alto Boa Vista e Rua do Pende.

Além do novo pavimento, os passeios receberam concreto lavado, foram construídas escadarias e implantados sistemas de drenagem para melhorar a circulação e a infraestrutura das vias.

Também foram entregues uma quadra poliesportiva e realizadas outras melhorias na região, como a implantação de sistemas de drenagem.

Durante a solenidade, Bruno Reis anunciou ainda uma nova intervenção para Paramana: a reconstrução da Escola Municipal Marcílio Dias. Segundo a Prefeitura, o projeto está em fase de conclusão e terá como objetivo ampliar a oferta de vagas da rede municipal na localidade.

Para os moradores que vivem do turismo e da pesca, a expectativa é de que a nova estrutura aumente o movimento na região e gere mais oportunidades de renda. Morador da Ilha dos Frades desde a infância, Benedito da Cruz, 67 anos, conhecido como “Rei do Siri”, mantém a tradição familiar ligada à pesca.

“Para mim, essa obra vai trazer mais movimentação turística. Com mais gente vindo para cá, a gente espera aumento nas vendas. Antes já vinha muita gente nos fins de semana, e agora, com essa estrutura, acredito que vai atrair ainda mais pessoas”, afirmou.

Tags:

Bruno Reis Turismo Obras Ilha dos Frades Paramana

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