GASTRONOMIA

Do Recôncavo a Jorge Amado: Gero Salvador celebra sabores e histórias da Bahia à mesa

Menu especial reúne clássicos da culinária baiana, drinques inspirados na cultura brasileira e doces nordestinos

Thais Borges

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:20

Gero Salvador apresenta o Bahia à Mesa, experiência dedicada aos sabores de Salvador e do Recôncavo Crédito: Divulgação

Mais do que receitas, alguns sabores carregam território, memória, afeto e histórias que atravessam gerações. Foi a partir dessa perspectiva que o Gero Salvador apresenta o Bahia à Mesa, nova experiência gastronômica do restaurante dedicada à culinária de Salvador e do Recôncavo, no próximo dia 26.

Inspirado na tradicional feijoada do Gero, o almoço propõe uma imersão na cozinha baiana por meio de receitas que fazem parte do imaginário e da mesa do estado. A experiência reúne preparações tradicionais sob a condução da equipe do restaurante, que incorpora ao menu técnicas e referências presentes na identidade do Gero.

Gero Salvador apresenta o Bahia à Mesa, experiência dedicada aos sabores de Salvador e do Recôncavo 1 de 3

A proposta também estabelece um diálogo entre duas tradições gastronômicas presentes no universo Fasano: a italiana e a baiana. Apesar das diferenças, as duas cozinhas têm em comum a valorização dos ingredientes, o respeito às origens, a preservação de receitas e a importância da mesa como espaço de convivência.

Entre os pratos, os clássicos da culinária baiana ocupam lugar de destaque. Moquecas de peixe e camarão, bobó de camarão e uma versão vegetariana da moqueca, preparada com banana-da-terra, caju e legumes, são acompanhados por uma seleção de preparações que percorrem diferentes sabores da gastronomia do estado.

Acarajé, abará, vatapá, caruru, pirão de peixe, feijão-fradinho, farofa de dendê, carne de sol e manteiga de garrafa integram o menu e ampliam o percurso por diferentes texturas e ingredientes característicos da cozinha baiana.

Na coquetelaria, a experiência também dialoga com referências da cultura brasileira. O menu reúne drinques clássicos e criações autorais, entre eles Jorge Amado e Macunaíma, que fazem referência a personagens e obras presentes no imaginário nacional.

A sobremesa encerra o almoço com uma seleção de doces ligados à tradição nordestina. Cocada cremosa, mousse de umbu, pudim de tapioca com coco, quindim, queijadinha, torta de baba de moça, ambrosia, bolinho de estudante e compotas de frutas preparadas pela equipe de confeitaria do Gero fazem parte da seleção.

À frente da cozinha está o chef Bahia Brito, integrante do Grupo Fasano há mais de duas décadas. Nascido no Nordeste, o chef leva ao projeto sua relação com as referências culinárias da região e conduz o menu a partir de uma proposta que valoriza a autenticidade das preparações e o respeito às suas origens.

Com música ao vivo e uma atmosfera descontraída, o Bahia à Mesa propõe uma tarde dedicada à gastronomia baiana, reunindo receitas tradicionais, ingredientes regionais e referências culturais de Salvador e do Recôncavo.

Serviço

Bahia à Mesa — Gero Salvador

Data: 26 de setembro, sábado

Horário: 13h às 17h