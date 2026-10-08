AUDIOVISUAL

Documentário sobre eleições e redes sociais promove debates em Salvador durante segundo turno

PoliTikTok analisa a influência das plataformas digitais na formação da opinião pública

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:15

PoliTikTok Crédito: Divulgação

A poucos dias da definição das eleições de 2026, um documentário que revisita a disputa presidencial de quatro anos atrás propõe uma reflexão sobre o papel das redes sociais na formação da opinião pública e na dinâmica da democracia brasileira. O filme independente PoliTikTok, dirigido pelo cineasta Álvaro Andrade, terá duas sessões especiais em Salvador neste mês, ambas acompanhadas de debates com convidados e o diretor.

As exibições integram a programação do Projeto Cinematógrafo e acontecem no Circuito Saladearte. A primeira sessão será realizada no dia 13 de outubro, às 19h, no Cine Daten Paseo, no Itaigara. Já a segunda está marcada para o dia 17, no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória.

Produzido de forma independente, PoliTikTok lança um olhar sobre os últimos dias das eleições presidenciais de 2022 a partir de transmissões ao vivo feitas por usuários do TikTok. A obra utiliza imagens captadas na própria plataforma para analisar como discursos políticos, narrativas e mobilizações ganharam força no ambiente digital durante um dos períodos mais polarizados da história recente do país.

Segundo Álvaro Andrade, o documentário busca compreender transformações que continuam presentes no cenário político brasileiro. Para ele, muitas das estratégias de engajamento e disputa por atenção observadas atualmente tiveram origem ou ganharam força naquele contexto eleitoral.

“2022 não acabou. O que registramos foi o nascimento de uma nova forma de fazer política, profundamente conectada às plataformas digitais. Revisitar esse material em 2026 é uma oportunidade para refletir sobre o impacto dos algoritmos na circulação de informações e na construção do debate público”, afirma o diretor.

Após cada exibição, o público poderá participar de conversas mediadas pelos cineastas e curadores Mel Queiroz e Fabricio Ramos, idealizadores do Projeto Cinematógrafo. No encontro do dia 13, o debate contará com a participação do pastor Joel Zeferino. Já na sessão do dia 17, o convidado será o pesquisador Samuel Barros.

A iniciativa integra a ação Cinematógrafo Brasil, que promove sessões comentadas e busca ampliar a experiência cinematográfica por meio de diálogos entre realizadores, pesquisadores e espectadores. A proposta é transformar a sala de cinema em um espaço de encontro, troca de ideias e reflexão sobre temas contemporâneos.

Serviço

PoliTikTok – Exibições seguidas de debate

Classificação indicativa: 16 anos

13 de outubro (segunda-feira), às 19h

Local: Saladearte Cine Daten Paseo (Shopping Paseo Itaigara)

Debate com: Pastor Joel Zeferino

Ingressos: R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

17 de outubro (sexta-feira)

Local: Saladearte Cinema do Museu (Corredor da Vitória)

Debate com: Samuel Barros

Horário: consultar programação semanal da Saladearte