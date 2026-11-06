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Documentário sobre Mãe Menininha estreia nesta sexta (6) na TV Bahia

Filme reúne depoimentos de Maria Bethânia e Gilberto Gil e ficará disponível de graça no Globoplay após a exibição na TV

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:16

Documentário conta história de Mãe Menininha do Gantois Crédito: Beto Foto/ Divulgação

A TV Bahia exibe nesta sexta-feira (6), logo após a novela “Roque Santeiro”, o documentário “Mãe Menininha - A Estrela do Gantois”. Produzido para marcar os 40 anos da morte da ialorixá, o filme relembra a trajetória de uma das mães de santo mais conhecidas do Brasil e sua atuação na preservação das tradições de matriz africana. Após a estreia na TV, a produção ficará disponível gratuitamente no Globoplay.

Com direção do jornalista e apresentador Ricardo Ishmael, o documentário tem cerca de 1h40 e reúne mais de 60 depoimentos. Familiares, estudiosos, filhas e filhos de santo do Gantois falam sobre a trajetória da líder religiosa. Entre os artistas ouvidos estão Maria Bethânia, Gilberto Gil, Alcione, Mariene de Castro, Márcia Short, Nelson Rufino, Daniela Mercury, Regina Casé e Lúcia Veríssimo. Flora Gil também dá seu depoimento.

“Mais do que um produto jornalístico, trata-se de um documento histórico que destaca a contribuição de uma das maiores iyalorixás brasileiras de todos os tempos”, afirma Ishmael.

Documentário sobre Mãe Menininha do Gantois tem pré-estreia em Salvador 1 de 4

A equipe recuperou reportagens e entrevistas dos acervos da TV Bahia e da Rede Globo, no Rio de Janeiro. Os registros mostram Mãe Menininha em encontros com políticos, jogadores de futebol e artistas da televisão. O filme também relembra homenagens feitas por escolas de samba e recupera campanhas publicitárias e comerciais de TV dos quais a ialorixá participou.

Além de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, o documentário teve gravações na Nigéria. Em Abeokuta, capital do estado de Ogum, no sudoeste do país, a equipe localizou a região onde nasceu Maria Júlia da Conceição Nazareth, fundadora do Terreiro do Gantois e bisavó de Mãe Menininha. A partir dessa história, o filme mostra pela primeira vez na TV as raízes do terreiro baiano.

Pré-estreia em Salvador

Antes da exibição na TV, o filme foi apresentado a convidados na noite do dia 5, no Cinemark do Salvador Shopping. A sessão teve uma apresentação da Orquestra Afro Sinfônica da Bahia com Gerônimo Santana, Mariene de Castro e Nelson Rufino. Sob direção artística de J. Veloso, os músicos homenagearam Mãe Menininha e suas sucessoras, Mãe Cleusa e Mãe Carmen.