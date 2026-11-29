ENGOMADEIRA

Dois adolescentes são apreendidos com drogas em operação da PM em Salvador

Ação da 23ª CIPM resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack e ecstasy

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:09

PM apreende quase 500 porções de drogas após tentativa de fuga em bairro de Salvador Crédito: Divulgação SSP

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam dois adolescentes com drogas na manhã do último sábado (28), na localidade conhecida como São Tomé, no bairro de Engomadeira, em Salvador.

A ocorrência teve início na Baixa do Nanã, quando os policiais perceberam dois indivíduos tentando fugir ao notar a aproximação da guarnição. Na tentativa de escapar, eles pularam o muro de uma edificação. Os militares realizaram o acompanhamento e, após buscas na região, localizaram os suspeitos com uma sacola e uma mochila que continham entorpecentes.

Durante a ação, foram apreendidas 128 porções de cocaína, 139 porções de maconha, 185 porções de crack e 41 porções de ecstasy.