TURISMO

Dois destinos baianos estão entre os mais desejados para viagens com pontos e milhas; veja quais são

Pesquisa nacional revela as preferências dos brasileiros para viajar nos próximos 12 meses e mostra que o Nordeste concentra mais da metade dos destinos do ranking

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:30

Largo do Pelourinho Crédito: Shutterstock

Salvador e Porto Seguro estão entre os destinos nacionais que os brasileiros mais desejam conhecer utilizando pontos ou milhas nos próximos 12 meses. A capital baiana ocupa a terceira posição no ranking, com 11,1% das respostas, enquanto Porto Seguro aparece na lista com 5,1%. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Melhores Cartões, site especializado em cartões de crédito e programas de fidelidade.

No levantamento, Salvador fica atrás apenas do Rio de Janeiro, líder da lista com 18,8%, e de Gramado (RS), que aparece em segundo lugar, com 12,8%. O resultado também destaca a força do Nordeste: a região reúne sete dos 12 destinos mais desejados pelos participantes. Além de Salvador e Porto Seguro, aparecem na relação Maceió (10,3%), Fernando de Noronha (9,4%), Fortaleza (7,7%), Porto de Galinhas (3,4%) e Recife (3,4%). Florianópolis (7,7%), São Paulo (5,1%) e Belo Horizonte (3,4%) completam a lista.

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Metade dos entrevistados pretende viajar com milhas

A pesquisa mostra que 50,6% dos participantes pretendem utilizar pontos ou milhas em viagens nos próximos 12 meses. Desse total, 26,4% já têm uma viagem planejada nessa modalidade, enquanto 24,2% desejam viajar, mas ainda não escolheram o destino. Outros 18% gostariam de usar pontos ou milhas, mas dependem de promoções e condições de resgate. Já 9,2% afirmaram que ainda não acumularam saldo suficiente.

Para Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Cartões, o uso de milhas pode ajudar a reduzir os gastos com passagens aéreas. Ele ressalta, porém, que os pontos também têm valor e que a emissão não deve ser considerada gratuita.

O que dificulta viajar com milhas?

Apesar do interesse, o custo dos resgates ainda é um obstáculo. Segundo o levantamento, 42,2% dos entrevistados apontam a quantidade elevada de pontos ou milhas exigida pelas companhias como uma das principais dificuldades. A falta de passagens disponíveis nas datas desejadas foi citada por 17,6%, enquanto 15% mencionaram as taxas cobradas nas emissões.

O cartão de crédito é o meio mais utilizado pelos participantes para acumular pontos e milhas: 63,8% afirmaram ter usado essa modalidade nos últimos 12 meses. As compras em lojas parceiras de programas de fidelidade aparecem em segundo lugar, com 38,4%, seguidas pelo acúmulo por meio de voos realizados, citado por 29%. O levantamento também aponta que compras bonificadas podem acelerar o acúmulo de pontos, especialmente em promoções que oferecem pontuação extra por real gasto.

Promoções podem ajudar a economizar

Acompanhar ofertas de transferência de pontos, compra de milhas e emissão de passagens pode ajudar os consumidores a encontrar condições mais vantajosas. Segundo Leonardo Marques, essas oportunidades aparecem com frequência e podem fazer diferença no planejamento de uma viagem.