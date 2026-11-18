CRIME

Dois funcionários são baleados durante assalto a restaurante em Salvador

Suspeitos também roubaram celulares e dinheiro

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:18

Dois funcionários são baleados durante assalto a restaurante em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dois funcionários do restaurante Tulipa Grill, localizado no bairro de Armação, em Salvador, foram baleados durante um assalto na tarde de terça-feira (17). Na ação, os suspeitos roubaram aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, uma equipe da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizava rondas pela região quando recebeu uma denúncia de roubo ao estabelecimento comercial na Rua Melvin Jones.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que um homem e uma mulher, ambos armados, haviam assaltado funcionários do restaurante, atingido duas pessoas com disparos de arma de fogo e fugido em seguida.

As vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 44, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). Ações e oitivas estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os bens roubados.

A reportagem procurou o restaurante para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.