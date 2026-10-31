VIOLÊNCIA

Dois homens morrem após ataque a tiros em conjunto residencial de Salvador

Uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida pelo Samu

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:30

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos em um conjunto residencial na Rua Aimiro Mário de Almeida, na região de Barreiras, no Cabula, em Salvador, na manhã deste sábado (31). Uma das vítimas morreu no local. A outra foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram enviados ao endereço após uma denúncia de que havia pessoas baleadas. Quando a equipe chegou, um dos homens já estava sem sinais de vida.

O segundo ferido recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo encaminhamento à unidade de saúde da região, onde teve a morte confirmada.

Os policiais isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a perícia e os demais procedimentos. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do crime, a autoria e a motivação dos disparos.