Dois homens morrem após confronto com a PM na Boca do Rio

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:25
Dois homens morreram após um confronto com policiais militares na localidade conhecida como Morro do Borel, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, no final da tarde desta sexta-feira (16).
Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes da Rondesp Atlântico realizavam patrulhamento na região quando receberam informações sobre a presença de homens armados.
Durante as buscas, os policiais localizaram um grupo de suspeitos que, de acordo com a corporação, atirou contra os agentes e fugiu. Dois homens foram encontrados entrando em um imóvel nas proximidades, onde teria ocorrido uma nova troca de tiros.
Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.
Na ação, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9 mm, um revólver calibre 38, 196 pinos de cocaína, 99 porções de maconha, 24 pedras de crack e duas balanças de precisão.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.