SALVADOR

Dois homens morrem após confronto com a PM na Boca do Rio

Segundo a corporação, suspeitos atiraram contra equipes da Rondesp Atlântico

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:25

Armas e drogas foram apreendidas durante a ocorrência Crédito: Reprodução

Dois homens morreram após um confronto com policiais militares na localidade conhecida como Morro do Borel, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, no final da tarde desta sexta-feira (16).

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes da Rondesp Atlântico realizavam patrulhamento na região quando receberam informações sobre a presença de homens armados.

Durante as buscas, os policiais localizaram um grupo de suspeitos que, de acordo com a corporação, atirou contra os agentes e fugiu. Dois homens foram encontrados entrando em um imóvel nas proximidades, onde teria ocorrido uma nova troca de tiros.

Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9 mm, um revólver calibre 38, 196 pinos de cocaína, 99 porções de maconha, 24 pedras de crack e duas balanças de precisão.