FISCALIZAÇÃO

Dois homens são detidos com explosivos utilizados em pesca ilegal na Baía de Todos-os-Santos

Ação foi realizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em conjunto com a Polícia Militar

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:32

Baía de Todos-os-Santos Crédito: Shutterstock

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em conjunto com a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), apreendeu explosivos na Baía de Todos-os-Santos, nesta quinta-feira (17). Dois homens foi detidos com o material, que era utilizado em pesca ilegal.

Durante o patrulhamento, as equipes identificaram uma movimentação suspeita nas proximidades de uma canoa. Um dos explosivos chegou a ser detonado, chamando a atenção dos agentes que realizavam a fiscalização na área. As ações fazem parte da Operação Carapeba, voltada ao combate à pesca predatória com uso de explosivos.

Ao todo, foram ao todo identificados cinco explosivos. A equipe de fiscalização apreendeu quatro artefatos, uma canoa e um saco contendo peixes. Os dois envolvidos foram detidos pela COPPA e conduzidos à delegacia. Os explosivos apreendidos foram encaminhados ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), responsável pelos procedimentos de segurança relacionados a esse tipo de material.

Segunda ocorrência nesta semana

Esta é a segunda ocorrência de pesca com uso de explosivos registrada em ações de fiscalização na Baía de Todos-os-Santos nesta semana. Na terça-feira (15), durante a Operação Carapeba, equipes do Inema e da COPPA apreenderam três explosivos em gel e uma canoa nas proximidades do rio Mucujo, na região de Jaguaripe.

Pesca com explosivos é crime ambiental

O uso de explosivos na pesca é considerado crime ambiental pela legislação brasileira. O artigo 35 da Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece como crime pescar mediante a utilização de explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. A conduta está sujeita à pena de reclusão de um a cinco anos.

Além de ilegal, a utilização de explosivos na pesca pode provocar impactos sobre os ambientes aquáticos e a fauna associada. A fiscalização busca impedir a utilização desse método e retirar de circulação materiais que seriam empregados na atividade irregular.