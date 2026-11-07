Dois homens são mortos a tiros em avenida movimentada de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09:36
Dois homens foram mortos a tiros no bairro de Sussuarana, em Salvador, na noite desta sexta-feira (6). Até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após receberem informações sobre pessoas feridas por disparos de arma de fogo na Avenida Gal Costa.
Rondas e buscas foram realizadas para localizar os suspeitos. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).