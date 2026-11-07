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Dois homens são mortos a tiros em avenida movimentada de Salvador

Até o momento, ninguém foi preso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09:36

Avenida Gal Costa
Crime ocorreu na Avenida Gal Costa Crédito: Manu Dias/GOV.BA

Dois homens foram mortos a tiros no bairro de Sussuarana, em Salvador, na noite desta sexta-feira (6). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após receberem informações sobre pessoas feridas por disparos de arma de fogo na Avenida Gal Costa.

Os dois homens foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.

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Rondas e buscas foram realizadas para localizar os suspeitos. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Tags:

Salvador Sussuarana Avenida gal Costa

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