TRAGÉDIA

Dois morrem e três ficam feridos após desabamento de marquise em Salvador

Estrutura caiu em um galpão no bairro de Pirajá

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:59

Desabamento em Pirajá Crédito: Corpo de Bombeiros

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de uma estrutura de um galpão no bairro de Pirajá, em Salvador, nesta terça-feira (27). As vítimas realizavam trabalhos de reciclagem no local quando o acidente aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as duas mortes foram confirmadas por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Desabamento em Pirajá 1 de 7

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o desabamento envolveu pilares e vigas de uma estrutura aparentemente pertencente a uma obra paralisada. As outras três vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a unidades hospitalares. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Os corpos das duas pessoas que morreram foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Equipes da Codesal, incluindo o diretor-geral do órgão, Adriano Silveira, acompanharam os trabalhos realizados no local pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA).