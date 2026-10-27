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Dois morrem e três ficam feridos após desabamento de marquise em Salvador

Estrutura caiu em um galpão no bairro de Pirajá

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:59

Desabamento em Pirajá
Desabamento em Pirajá Crédito: Corpo de Bombeiros

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de uma estrutura de um galpão no bairro de Pirajá, em Salvador, nesta terça-feira (27). As vítimas realizavam trabalhos de reciclagem no local quando o acidente aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as duas mortes foram confirmadas por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Desabamento em Pirajá

Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Sédrik Logan
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Sédrik Logan
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
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Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o desabamento envolveu pilares e vigas de uma estrutura aparentemente pertencente a uma obra paralisada. As outras três vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a unidades hospitalares. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Os corpos das duas pessoas que morreram foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Equipes da Codesal, incluindo o diretor-geral do órgão, Adriano Silveira, acompanharam os trabalhos realizados no local pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA).

A área foi isolada pela Codesal, que informou não haver risco para os pedestres que circulam nas proximidades.

Tags:

Salvador Desabamento

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