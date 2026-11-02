POLÍCIA

Dois suspeitos são presos com submetralhadora e drogas no Subúrbio Ferroviário

Material foi encontrado na região dos Araçás durante patrulhamento da 14ª CIPM

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:43

Material foi apreendido com suspeitos em Plataforma Crédito: Reprodução

Uma submetralhadora calibre .40, porções de cocaína e maconha e uma câmera de vigilância foram apreendidas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (1º), no bairro de Plataforma, em Salvador.

A apreensão aconteceu na região dos Araçás, durante uma ação de patrulhamento da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ao perceberem a aproximação das equipes, um grupo de suspeitos correu em direção a uma edificação. Os policiais acompanharam a movimentação e encontraram dois indivíduos no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante as buscas, os militares localizaram a arma e as drogas escondidas embaixo de um móvel. Na mesma rua, também foi encontrada uma câmera de vigilância que, segundo a PM, era utilizada para acompanhar a movimentação das equipes policiais.