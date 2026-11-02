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Dois suspeitos são presos com submetralhadora e drogas no Subúrbio Ferroviário

Material foi encontrado na região dos Araçás durante patrulhamento da 14ª CIPM

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:43

Material foi apreendido com suspeitos em Plataforma
Material foi apreendido com suspeitos em Plataforma Crédito: Reprodução

Uma submetralhadora calibre .40, porções de cocaína e maconha e uma câmera de vigilância foram apreendidas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (1º), no bairro de Plataforma, em Salvador.

A apreensão aconteceu na região dos Araçás, durante uma ação de patrulhamento da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ao perceberem a aproximação das equipes, um grupo de suspeitos correu em direção a uma edificação. Os policiais acompanharam a movimentação e encontraram dois indivíduos no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante as buscas, os militares localizaram a arma e as drogas escondidas embaixo de um móvel. Na mesma rua, também foi encontrada uma câmera de vigilância que, segundo a PM, era utilizada para acompanhar a movimentação das equipes policiais.

Os dois indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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