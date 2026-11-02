Dois suspeitos são presos com submetralhadora e drogas no Subúrbio Ferroviário

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Wendel de Novais
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:43
Uma submetralhadora calibre .40, porções de cocaína e maconha e uma câmera de vigilância foram apreendidas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (1º), no bairro de Plataforma, em Salvador.
A apreensão aconteceu na região dos Araçás, durante uma ação de patrulhamento da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ao perceberem a aproximação das equipes, um grupo de suspeitos correu em direção a uma edificação. Os policiais acompanharam a movimentação e encontraram dois indivíduos no local.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante as buscas, os militares localizaram a arma e as drogas escondidas embaixo de um móvel. Na mesma rua, também foi encontrada uma câmera de vigilância que, segundo a PM, era utilizada para acompanhar a movimentação das equipes policiais.
Os dois indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.