Donas de sítio de onde idoso foi resgatado serão ouvidas só na próxima semana

Foram adiados para a próxima semana os depoimentos de duas das proprietárias do sítio no bairro de Cassange, em Salvador, em que um idoso foi encontrado vivendo em situação degradante. Ester, que não teve o sobrenome nem a idade divulgados, e uma de suas filhas seriam ouvidas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) nesta sexta-feira, mas não compareceram ao local. Segundo a auditora-fiscal do Trabalho Liane Durão, um advogado enviado por elas solicitou a postergação dos depoimentos.