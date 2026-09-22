Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono de loja é morto a tiros dentro do estabelecimento em bairro nobre de Salvador

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (22), no Itaigara

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:51

Eduardo Santana de Oliveira
Eduardo Santana de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem de 31 anos, identificado como Eduardo Santana de Oliveira, foi morto a tiros no Itaigara, em Salvador, na tarde desta terça-feira (22). A vítima era dona da loja 'Butique da Chave'.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 13ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um homem ferido na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O corpo foi localizado dentro do estabelecimento, com sinais de tiros e já sem vida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e isolou a área para a realização da perícia.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - O carro é seu. Então por que um adesivo político pode ser proibido?

O carro é seu. Então por que um adesivo político pode ser proibido?
Imagem - Marca de decoração Bruntiano é lançada para transformar literatura em peças artesanais no Brasil

Marca de decoração Bruntiano é lançada para transformar literatura em peças artesanais no Brasil
Imagem - De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa

De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa