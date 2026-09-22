Dono de loja é morto a tiros dentro do estabelecimento em bairro nobre de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:51
Um homem de 31 anos, identificado como Eduardo Santana de Oliveira, foi morto a tiros no Itaigara, em Salvador, na tarde desta terça-feira (22). A vítima era dona da loja 'Butique da Chave'.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 13ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um homem ferido na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O corpo foi localizado dentro do estabelecimento, com sinais de tiros e já sem vida.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e isolou a área para a realização da perícia.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).