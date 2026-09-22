CRIME

Dono de loja é morto a tiros dentro do estabelecimento em bairro nobre de Salvador

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (22), no Itaigara

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:51

Eduardo Santana de Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem de 31 anos, identificado como Eduardo Santana de Oliveira, foi morto a tiros no Itaigara, em Salvador, na tarde desta terça-feira (22). A vítima era dona da loja 'Butique da Chave'.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 13ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um homem ferido na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O corpo foi localizado dentro do estabelecimento, com sinais de tiros e já sem vida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e isolou a área para a realização da perícia.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14