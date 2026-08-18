Drone e moto aquática: tempo melhora e Bombeiros ampliam busca por jovem que se afogou em praia de Vilas

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Carol Neves
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:20
As buscas por Pedro Lucas, de 23 anos, desaparecido após entrar no mar da Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, foram ampliadas no início da tarde desta terça-feira (18). Com a melhora das condições meteorológicas e marítimas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia passou a utilizar drone e moto aquática na operação.
De acordo com o 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar), os novos recursos foram incorporados às varreduras realizadas pela faixa de areia. A medida aumentou a área de cobertura e permitiu integrar as buscas em terra e no mar.
Bombeiros buscam por jovem que se afogou na praia em Vilas
A mudança na estratégia dos bombeiros ocorreu após a melhora das condições do tempo e do mar. Durante a manhã, os ventos fortes e a agitação marítima haviam limitado o uso de embarcações e recursos aéreos, levando as equipes a concentrar os trabalhos na faixa de areia.
Os militares seguem monitorando as condições meteorológicas e marítimas para ajustar os procedimentos e manter a segurança durante a operação.
Pedro Lucas desapareceu na tarde de domingo (16), depois de entrar no mar de Vilas do Atlântico. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região. Familiares dizem que Pedro gostava e tinha costume de frequentar a praia.
Mais cedo, nesta terça, um corpo foi encontrado boiando na Praia da Ribeira, em Salvador. A localização chegou a levantar a possibilidade de que se tratasse de Pedro Lucas, mas a suspeita não se confirmou. Até o momento, o corpo ainda não foi identificado.