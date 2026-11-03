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Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil; veja quais são

O IBGE utiliza a classificação “favelas” para áreas onde predominam domicílios que apresentam características como oferta precária de serviços públicos, infraestrutura autoproduzida ou localização em áreas legalmente não ocupáveis

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:30

Apesar de ser considerada favela, Pernambués tem m² mais caro que bairros nobres
Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil; veja quais são Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil, segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Beiru/Tancredo Neves tinha 38.871 moradores e ocupava a décima posição no ranking nacional. Pernambués aparecia logo depois, com 35.110 habitantes, na 11ª colocação. Os números colocam os dois territórios entre os mais populosos do país e mostram a dimensão das comunidades urbanas da capital baiana. Além deles, outras três favelas de Salvador completam as cinco primeiras posições do ranking estadual: Valéria, Bairro da Paz e Santa Cruz.

O IBGE utiliza a classificação “favelas e comunidades urbanas” para áreas onde predominam domicílios com insegurança jurídica da posse e que apresentam, adicionalmente, características como oferta precária de serviços públicos, infraestrutura autoproduzida ou localização em áreas legalmente não ocupáveis.

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular por Fotos: Divulgação / Secom PMS
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Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular por Fotos: Divulgação / Secom PMS

Veja as cinco favelas mais populosas da Bahia

  • 1º - Beiru/Tancredo Neves, Salvador
  • Número de moradores: 38.871

  • 2º - Pernambués, Salvador
  • Número de moradores: 35.110

  • 3º- Valéria, Salvador
  • Número de moradores: 21.635

  • 4º- Bairro da Paz, Salvador
  • Número de moradores: 20.509

  • 5º Santa Cruz, Salvador
  • Número de moradores: 19.833

Os dados são referentes a 2022 e consideram a população residente em cada favela identificada pelo levantamento.

Qual é a maior favela fora de Salvador?

Embora a capital concentre as cinco primeiras posições do ranking estadual, a maior favela baiana fora de Salvador era Teotônio Vilela, em Ilhéus, no sul do estado. O território tinha 12.788 moradores e ocupava a 14ª posição entre as favelas mais populosas da Bahia. Ilhéus também aparecia entre os municípios baianos com maior população residente em favelas, com 64.364 pessoas. Na sequência, estavam Camaçari, com 54.526 moradores; Feira de Santana, com 44.699; e Lauro de Freitas, com 42.079.

Salvador concentra moradores e territórios

O Censo 2022 identificou 262 favelas em Salvador, quase metade das 572 registradas em toda a Bahia. A capital reunia 1.033.258 moradores nesses locais, o equivalente a 42,7% da população municipal. No estado, 1,37 milhão de pessoas viviam em favelas em 2022, o que representava 9,7% da população baiana. A Bahia tinha a quarta maior população residente nesses territórios no país.

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