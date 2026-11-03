MORADIA

Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil; veja quais são

O IBGE utiliza a classificação “favelas” para áreas onde predominam domicílios que apresentam características como oferta precária de serviços públicos, infraestrutura autoproduzida ou localização em áreas legalmente não ocupáveis

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:30

Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil; veja quais são Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Duas favelas de Salvador estão entre as mais populosas do Brasil, segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Beiru/Tancredo Neves tinha 38.871 moradores e ocupava a décima posição no ranking nacional. Pernambués aparecia logo depois, com 35.110 habitantes, na 11ª colocação. Os números colocam os dois territórios entre os mais populosos do país e mostram a dimensão das comunidades urbanas da capital baiana. Além deles, outras três favelas de Salvador completam as cinco primeiras posições do ranking estadual: Valéria, Bairro da Paz e Santa Cruz.

O IBGE utiliza a classificação “favelas e comunidades urbanas” para áreas onde predominam domicílios com insegurança jurídica da posse e que apresentam, adicionalmente, características como oferta precária de serviços públicos, infraestrutura autoproduzida ou localização em áreas legalmente não ocupáveis.



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Veja as cinco favelas mais populosas da Bahia

1º - Beiru/Tancredo Neves, Salvador

Número de moradores: 38.871



2º - Pernambués, Salvador

Número de moradores: 35.110



3º- Valéria, Salvador

Número de moradores: 21.635



4º- Bairro da Paz, Salvador

Número de moradores: 20.509



5º Santa Cruz, Salvador

Número de moradores: 19.833



Os dados são referentes a 2022 e consideram a população residente em cada favela identificada pelo levantamento.

Qual é a maior favela fora de Salvador?

Embora a capital concentre as cinco primeiras posições do ranking estadual, a maior favela baiana fora de Salvador era Teotônio Vilela, em Ilhéus, no sul do estado. O território tinha 12.788 moradores e ocupava a 14ª posição entre as favelas mais populosas da Bahia. Ilhéus também aparecia entre os municípios baianos com maior população residente em favelas, com 64.364 pessoas. Na sequência, estavam Camaçari, com 54.526 moradores; Feira de Santana, com 44.699; e Lauro de Freitas, com 42.079.

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