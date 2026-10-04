ELEIÇÕES

Duas mulheres brigam dentro de colégio de Salvador durante votação

Caso ocorreu na Barroquinha

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:06

Duas mulheres brigam em colégio de Salvador durante votação Crédito: Reprodução/Redes sociais

Duas mulheres protagonizaram uma briga dentro de um colégio na Barroquinha, em Salvador, neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. O caso ocorreu em uma escola que funciona como local de votação no bairro.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, as duas eleitoras entraram em luta corporal na porta de uma sala. Durante a confusão, elas chegaram a invadir o espaço.

Segundo informações da GloboNews, as duas assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um acordo extrajudicial usado para corrigir irregularidades e evitar processos judiciais. Não há detalhes sobre a motivação da briga.

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