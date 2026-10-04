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Duas mulheres brigam dentro de colégio de Salvador durante votação

Caso ocorreu na Barroquinha

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:06

Duas mulheres brigam em colégio de Salvador durante votação
Duas mulheres brigam em colégio de Salvador durante votação Crédito: Reprodução/Redes sociais

Duas mulheres protagonizaram uma briga dentro de um colégio na Barroquinha, em Salvador, neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. O caso ocorreu em uma escola que funciona como local de votação no bairro.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, as duas eleitoras entraram em luta corporal na porta de uma sala. Durante a confusão, elas chegaram a invadir o espaço. 

Segundo informações da GloboNews, as duas assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um acordo extrajudicial usado para corrigir irregularidades e evitar processos judiciais. Não há detalhes sobre a motivação da briga.

Locais de votação em Salvador

Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
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Prisões

Até o momento, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou 21 prisões de eleitoras e eleitores por boca de urna, divulgação de propaganda irregular e corrupção eleitoral. Em casos de crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Nesses casos, não há audiência de custódia.

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Tags:

Salvador Barroquinha

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