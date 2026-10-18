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Duas mulheres são presas por furtar celulares e dinheiro durante ato pró-Flávio Bolsonaro na Barra

As suspeitas estavam com seis celulares e R$ 620; entre as possíveis vítimas estaria uma policial de folga

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:05

Mulheres foram presas durante o ato
Mulheres foram presas durante o ato Crédito: Reprodução

Duas mulheres foram pegas por populares na tarde de sábado (17), nas imediações do Morro do Cristo, na Barra, em Salvador, após suspeita de furtos de celulares. Segundo a Polícia Militar, a 11ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as mulheres haviam sido detidas por pessoas que participavam da mobilização. Durante a abordagem, foram encontrados seis aparelhos celulares e R$ 620 em dinheiro com as suspeitas.

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) por Lucas Pereira/CORREIO
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação
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Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador por Divulgação

A movimentação de pessoas na orla durante o evento teria sido aproveitada pelas suspeitas para agir sem despertar atenção. Uma policial militar que estava de folga e acompanhava a mobilização estaria entre as pessoas que tiveram os celulares furtados.

A ação foi percebida por participantes do ato, que intervieram e mantiveram as mulheres no local até a chegada da PM. Após a abordagem, as suspeitas foram levadas à Polícia Civil, junto com os seis celulares e os R$ 620 encontrados com elas, para o registro da ocorrência.

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Tags:

Furtos ato Pró-flávio Bolsonaro em Salvador

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