CRIME

Duas mulheres são presas por furtar celulares e dinheiro durante ato pró-Flávio Bolsonaro na Barra

As suspeitas estavam com seis celulares e R$ 620; entre as possíveis vítimas estaria uma policial de folga

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:05

Mulheres foram presas durante o ato Crédito: Reprodução

Duas mulheres foram pegas por populares na tarde de sábado (17), nas imediações do Morro do Cristo, na Barra, em Salvador, após suspeita de furtos de celulares. Segundo a Polícia Militar, a 11ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as mulheres haviam sido detidas por pessoas que participavam da mobilização. Durante a abordagem, foram encontrados seis aparelhos celulares e R$ 620 em dinheiro com as suspeitas.

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador 1 de 12

A movimentação de pessoas na orla durante o evento teria sido aproveitada pelas suspeitas para agir sem despertar atenção. Uma policial militar que estava de folga e acompanhava a mobilização estaria entre as pessoas que tiveram os celulares furtados.

