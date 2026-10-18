Duas mulheres são presas por furtar celulares e dinheiro durante ato pró-Flávio Bolsonaro na Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:05
Duas mulheres foram pegas por populares na tarde de sábado (17), nas imediações do Morro do Cristo, na Barra, em Salvador, após suspeita de furtos de celulares. Segundo a Polícia Militar, a 11ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar a ocorrência.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as mulheres haviam sido detidas por pessoas que participavam da mobilização. Durante a abordagem, foram encontrados seis aparelhos celulares e R$ 620 em dinheiro com as suspeitas.
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
A movimentação de pessoas na orla durante o evento teria sido aproveitada pelas suspeitas para agir sem despertar atenção. Uma policial militar que estava de folga e acompanhava a mobilização estaria entre as pessoas que tiveram os celulares furtados.
A ação foi percebida por participantes do ato, que intervieram e mantiveram as mulheres no local até a chegada da PM. Após a abordagem, as suspeitas foram levadas à Polícia Civil, junto com os seis celulares e os R$ 620 encontrados com elas, para o registro da ocorrência.