Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste e se partir ao meio

Duas pessoas ficaram feridas após um carro ter batido num poste na Avenida Gal Costa e se partido ao meio. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu durante o início da tarde desta segunda-feira (5), no canteiro central da via, em sentido à Avenida Paralela. A causa da colisão não foi informada.



Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento médico às vítimas ainda no local. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), uma delas foi um homem de 35 anos, que estava em estado grave e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto a outra, também do sexo masculino e de 43 anos, teve apenas ferimentos leves e recusou a remoção.