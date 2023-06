Duas pessoas são mortas na periferia de Salvador nesta tarde

Duas pessoas foram mortas na periferia de Salvador por volta do meio-dia desta terça-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, um dos mortos foi um homem no bairro do Curuzu, com disparos de arma de fogo. O outro caso semelhante foi no bairro da Liberdade.



No Curuzu, o corpo foi encontrado na Avenida Moisés, com perfurações de arma de fogo e arma branca. Os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.