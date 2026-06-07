Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

Dois suspeitos foram localizados durante uma tentativa de fuga da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:41

Dupla presa na Rodoviária de Salvador
Dupla presa na Rodoviária de Salvador Crédito: Divulgação/SSP

Um homem e uma mulher, que respondem por homicídio e contrabando, respectivamente, foram presos na noite de sábado (6), na Rodoviária de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação faz parte da Operação Artemis. Os dois suspeitos foram localizados durante uma tentativa de fuga do estado.

Os criminosos mais perigosos na mira da SSP

Saiba quem são os bandidos mais perigosos do Baralho do Crime por Reprodução
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
1 de 17
Saiba quem são os bandidos mais perigosos do Baralho do Crime por Reprodução

O homem tinha como destino final a cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A mulher pegaria um ônibus interestadual, com ponto final de desembarque a cidade de São Paulo.

Leia mais

Imagem - Famoso restaurante em destino turístico da Bahia é atingido por incêndio

Famoso restaurante em destino turístico da Bahia é atingido por incêndio

Imagem - Jardineiro é morto a tiros em destino turístico da Bahia

Jardineiro é morto a tiros em destino turístico da Bahia

A dupla, que possuía mandados de prisão, não estava junta, e foi apresentada na Polinter, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - A verdadeira causa da sua dor nas costas pode não estar na coluna; saiba mais

A verdadeira causa da sua dor nas costas pode não estar na coluna; saiba mais
Imagem - Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador

Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador
Imagem - Operação captura suspeito de assassinato e mulher acusada de contrabando na Rodoviária

Operação captura suspeito de assassinato e mulher acusada de contrabando na Rodoviária