Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:41
Um homem e uma mulher, que respondem por homicídio e contrabando, respectivamente, foram presos na noite de sábado (6), na Rodoviária de Salvador.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação faz parte da Operação Artemis. Os dois suspeitos foram localizados durante uma tentativa de fuga do estado.
Os criminosos mais perigosos na mira da SSP
O homem tinha como destino final a cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A mulher pegaria um ônibus interestadual, com ponto final de desembarque a cidade de São Paulo.
A dupla, que possuía mandados de prisão, não estava junta, e foi apresentada na Polinter, onde as ordens judiciais foram cumpridas.