POLÍCIA

Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

Dois suspeitos foram localizados durante uma tentativa de fuga da Bahia

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:41

Dupla presa na Rodoviária de Salvador Crédito: Divulgação/SSP

Um homem e uma mulher, que respondem por homicídio e contrabando, respectivamente, foram presos na noite de sábado (6), na Rodoviária de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação faz parte da Operação Artemis. Os dois suspeitos foram localizados durante uma tentativa de fuga do estado.

Os criminosos mais perigosos na mira da SSP 1 de 17

O homem tinha como destino final a cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A mulher pegaria um ônibus interestadual, com ponto final de desembarque a cidade de São Paulo.