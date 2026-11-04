MÚSICA

Dupla sertaneja Jorge & Mateus é confirmada no Festival Virada Salvador

Dupla se apresenta em 31 de dezembro na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:26

Jorge & Mateus Crédito: Reprodução

A dupla Jorge & Mateus foi confirmada nesta quarta-feira (4) entre as atrações do Festival Virada Salvador 2027. Os sertanejos vão se apresentar em 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. O anúncio ocorre um dia após as prefeituras de Recife e Fortaleza cancelarem shows dos artistas em meio à repercussão do posicionamento político do cantor Jorge.

Na capital baiana, a dupla integra a programação da noite de Réveillon ao lado de Parangolé, Ivete Sangalo, Dennis DJ e Bell Marques. A grade foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis durante evento na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio. O festival terá cinco dias de festa, de 30 de dezembro a 3 de janeiro.

Jorge & Mateus 1 de 8

A polêmica ganhou força com a circulação de um vídeo gravado em 20 de outubro, durante um encontro de sertanejos em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), em Nerópolis (GO). Na ocasião, Jorge adaptou um sucesso da dupla e declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. O Nordeste não é mencionado na declaração que motivou a repercussão. Mateus também não aparece na gravação.