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E se a rua fosse das crianças? BTCA estreia nova peça infantojuvenil em Salvador

Montagem dirigida por Brunno de Jesus usa a dança para discutir o direito ao brincar e ocupar a cidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:24

Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?”
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” Crédito: Divulgação

A cidade como espaço para brincar, correr, inventar e imaginar é o ponto de partida do novo espetáculo do Balé Teatro Castro Alves (BTCA). A companhia estreia “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” neste sábado (29), às 16h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), na Graça, em Salvador. A apresentação, que também ocorre no domingo (30), é gratuita.

Com direção e coreografia de Brunno de Jesus, a montagem convida crianças e adultos a imaginar uma cidade pensada a partir das infâncias. A proposta questiona espaços urbanos dominados pelos carros e propõe olhar para ruas, calçadas e esquinas como lugares de convivência, encontro, criação e pertencimento.

Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?”

Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação
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Peça “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” por Divulgação

Para construir a coreografia, Brunno utiliza o Pisa-Pé, técnica que transforma uma brincadeira aparentemente simples — pisar no pé do outro e ser pisado — em ferramenta para a criação em dança. O procedimento serviu de base para exercícios técnicos, improvisações e para a construção da dramaturgia corporal do espetáculo.

“Uma dança-manifesto para as infâncias” é como o coreógrafo define a obra. “A calçada vira palco, a rua vira brincadeira, a esquina vira encontro. O espaço passa a ser lugar de pertencimento, imaginação e convivência”, afirma Brunno, que também assina a dramaturgia ao lado de Guilherme Hunder, diretor do BTCA.

Segundo Hunder, a montagem busca defender a importância do brincar e ampliar a presença de produções artísticas voltadas ao público infantil. “Uma companhia pública também deve se ocupar das infâncias, tanto pela formação de público quanto pela ainda escassa produção artística nesse campo”, destacou.

Com assistência de coreografia de Ticiana Garrido e figurinos de Guilherme Hunder, o espetáculo reúne os bailarinos Agnaldo Fonseca, Amanda Moreira, Cristian Rebouças, Emerson Nascimento, Joelly Pereira, Ramon Moura, Felipe Silva, Thiago Nobre e Yasmin Almeida. “Ei, ei! E se Essa Rua Fosse Nossa?” será apresentado nos dias 29 e 30 de agosto, às 16h, no MAC Bahia, com entrada gratuita.

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Tags:

Espetáculo Btca

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