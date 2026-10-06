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Einstein abre vaga de emprego no Hospital Ortopédico da Bahia; saiba como participar

Processo seletivo oferece oportunidade na área de atendimento em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:54

Einstein abre vaga de emprego no Hospital Ortopédico da Bahia; saiba como participar Crédito: Divulgação 

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), unidade pública administrada pelo Einstein Hospital Israelita, está com processo seletivo aberto para a contratação de pessoas com deficiência para atuar na recepção. A oportunidade é para Salvador, com jornada de 180 horas mensais.

Os profissionais selecionados vão atuar no atendimento aos pacientes, com funções como recepção, orientação, organização de fichas e encaminhamento aos setores da unidade. Também deverão esclarecer dúvidas, apoiar as equipes de enfermagem, médica e de segurança na organização dos ambientes, além de participar de atividades operacionais e treinamentos.

A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade

A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO
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A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade por Arisson Marinho/CORREIO

Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e conhecimentos de informática, incluindo Pacote Office e Outlook. Experiência ou conhecimento em sistemas de prontuário eletrônico é considerado um diferencial.

O processo seletivo será composto por avaliação curricular e entrevistas com a equipe de Recursos Humanos e o gestor da área. Todas as etapas são eliminatórias.

A vaga oferece benefícios como assistência médica e odontológica, telemedicina, convênio farmácia, acesso ao Wellhub e TotalPass, seguro de vida, auxílio-creche para mães, previdência privada, refeitório no local e vale-transporte.

As inscrições podem ser feitas até 10 de outubro pelo site de oportunidades do Einstein.

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