ATÉ DIA 30

Einstein e IDIS oferecem mentoria gratuita para organizações sociais de Salvador

Programa oferece 14 meses de capacitação em gestão, comunicação e captação de recursos

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:29

Einstein e IDIS oferecem mentoria gratuita para organizações sociais de Salvador Crédito: Divulgação

O Einstein Hospital Israelita e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) estão com inscrições abertas para o programa Territórios em Rede, que oferece mentoria e capacitação gratuitas a organizações da sociedade civil com atuação no Cabula e em bairros vizinhos, em Salvador. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a gestão dessas instituições e ampliar o impacto de seus projetos nas áreas de saúde, educação e inclusão produtiva. As inscrições seguem até o dia 30 deste mês.

Ao todo, serão selecionadas até 18 organizações de base comunitária distribuídas por cinco territórios brasileiros. O Cabula e seu entorno são a única região contemplada fora do estado de São Paulo. Em Salvador, podem participar instituições com atuação nos bairros Engomadeira, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Cabula VI, São Gonçalo do Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves e Pernambués.

Ao longo de 14 meses, as organizações selecionadas terão acesso a mentorias individualizadas e capacitações em gestão, planejamento, comunicação e captação de recursos. O programa também prevê apoio para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional, além de atividades de integração entre lideranças dos diferentes territórios, com o objetivo de promover a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas.

A proposta é fortalecer instituições que já desenvolvem iniciativas em suas comunidades, contribuindo para a sustentabilidade das organizações e para a ampliação de seus projetos. Com melhorias na gestão e no planejamento, as entidades poderão aprimorar sua atuação e ampliar o alcance das ações realizadas.

Para participar, as organizações precisam ter CNPJ ativo há pelo menos um ano, estatuto registrado e atuação comprovada nos últimos 12 meses em uma das áreas contempladas: saúde, educação ou inclusão produtiva. Também é necessário indicar dois representantes para acompanhar as atividades e ter acesso à internet.

As inscrições são gratuitas. O regulamento completo e o formulário de candidatura estão disponíveis no site do IDIS.