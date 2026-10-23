Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (25)

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Millena Marques
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:45
O segundo turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo (25) e, por conta da votação, alguns estabelecimentos e equipamentos públicos de Salvador e da Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento. Confira abaixo o que abre e fecha no 2º turno:
Academia Lion Fitness: 7h às 12h
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Dalim Acessórios: 11h às 17h30
Lojas, quiosques e cinema: Fechados
Estacionamento: Gratuito
Âncoras e Alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 21h
Demais Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h;
Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h;
Praça de Alimentação: 12h às 21h
Restaurantes: 12h às 00h
Atrações de lazer: 13h às 21h;
UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento.
Lojas: 13h às 21h;
Âncoras: 12h às 21h;
Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;
Clínica: fechada;
Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;
Cinemas UCI: conforme programação disponível no site;
Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h.
O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionarão normalmente, das 12h às 21h.
O Shopping Bela Vista também funcionará normalmente.
Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal
As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador também funcionarão no domingo de eleição.
Ferreira Costa Avenida Paralela: Aberta das 9h às 15h
Ferreira Costa Barris: Aberta das 9h às 15h
Além dos shoppings e estabelecimentos comerciais, alguns mercados e equipamentos públicos terão alterações no funcionamento.
Fechada no domingo (25)
Fechado.
Funcionamento: 6h às 13h — Fechamento antecipado
Funcionamento das 5h às 14h.
Funcionamento das 6h às 13h.
Fechado