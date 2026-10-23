PROGRAMAÇÃO

Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (25)

Segundo turno define novo presidente do Brasil

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:45

Salvador Shopping Crédito: Reprodução

O segundo turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo (25) e, por conta da votação, alguns estabelecimentos e equipamentos públicos de Salvador e da Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento. Confira abaixo o que abre e fecha no 2º turno:

Shopping Center Lapa

Academia Lion Fitness: 7h às 12h

Praça de Alimentação: 11h às 19h

Dalim Acessórios: 11h às 17h30

Lojas, quiosques e cinema: Fechados

Estacionamento: Gratuito

Parque Shopping Bahia

Âncoras e Alimentação: 12h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 21h

Demais Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Shopping Paralela

Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h;

Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h;

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Restaurantes: 12h às 00h

Atrações de lazer: 13h às 21h;

UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento.

Shopping da Bahia

Lojas: 13h às 21h;

Âncoras: 12h às 21h;

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;

Clínica: fechada;

Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;

Cinemas UCI: conforme programação disponível no site;

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionarão normalmente, das 12h às 21h.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista também funcionará normalmente.

Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador também funcionarão no domingo de eleição.

Ferreira Costa Avenida Paralela: Aberta das 9h às 15h

Ferreira Costa Barris: Aberta das 9h às 15h

Mercados e equipamentos públicos

Além dos shoppings e estabelecimentos comerciais, alguns mercados e equipamentos públicos terão alterações no funcionamento.

Ceasa

Fechada no domingo (25)

Mercado do Rio Vermelho

Fechado.

Mercado do Ogunjá

Funcionamento: 6h às 13h — Fechamento antecipado

Mercado de Paripe

Funcionamento das 5h às 14h.

Mercado das Sete Portas

Funcionamento das 6h às 13h.

Museu Geológico da Bahia