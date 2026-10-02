PROGRAMAÇÃO

Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (4)

Shoppings da capital e de Lauro de Freitas, além de estabelecimentos comerciais e mercados públicos, terão horários diferenciados ou funcionarão normalmente

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:17

Salvador Shopping Crédito: Reprodução

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo (4) e, por conta da votação, alguns estabelecimentos e equipamentos públicos de Salvador e da Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento. Confira abaixo o que abre e fecha no 1º turno:

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial neste domingo. A academia Lion Fitness abrirá das 7h às 12h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 19h. As Americanas estarão abertas das 11h às 17h.

O estacionamento será gratuito durante o domingo. As demais lojas, quiosques e o cinema estarão fechados.

Academia Lion Fitness: 7h às 12h

Praça de Alimentação: 11h às 19h

Americanas: 11h às 17h

Lojas, quiosques e cinema: fechados

Estacionamento: gratuito

Parque Shopping Bahia

Localizado em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente, seguindo a programação habitual de domingo.

Âncoras e alimentação: 12h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 22h

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também manterá o funcionamento normal de domingo.

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Restaurantes: 12h à 0h

Atrações de lazer: 13h às 21h

UCI Cinema: conforme programação normal

Faculdade Unime: fechada para atendimento ao público

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia funcionará normalmente neste domingo. As operações de alimentação, lazer e as lojas âncoras abrirão das 12h às 21h. As demais lojas funcionarão das 13h às 21h.

Lojas: 13h às 21h

Âncoras: 12h às 21h

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h

Lazer: 12h às 21h

Clínica: fechada

Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

Cinemas UCI: conforme programação

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionarão normalmente neste domingo, das 12h às 21h.

No Salvador Shopping, o supermercado Redemix funcionará das 11h às 21h. Já no Salvador Norte Shopping, o Mix Mateus estará aberto das 7h às 21h.

Informações adicionais sobre os horários podem ser consultadas nos aplicativos dos respectivos empreendimentos.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista também funcionará normalmente.

Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal

Boulevard Shopping Camaçari

Em Camaçari, o Boulevard Shopping funcionará normalmente neste domingo, seguindo os horários habituais.

Lojas âncoras: 13h às 21h

Lojas satélites: 14h às 21h

Cafés, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h

Drogaria: 14h às 21h

Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Cinemark e Arena: conforme programação

SAC, Lotérica, Neoenergia, Clínicas Médicas e Cartórios: fechados

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador também funcionarão no domingo de eleição.

Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h

Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h

Mercados e equipamentos públicos

Além dos shoppings e estabelecimentos comerciais, alguns mercados e equipamentos públicos terão alterações no funcionamento.

Ceasa

Fechada no domingo (4).

Mercado do Rio Vermelho

Fechado.

Mercado do Ogunjá

Funcionamento das 6h às 13h.

Mercado de Paripe

Funcionamento das 5h às 14h.

Mercado das Sete Portas

Funcionamento das 6h às 13h.

Museu Geológico da Bahia