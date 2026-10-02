Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (4)

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Millena Marques
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:17
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo (4) e, por conta da votação, alguns estabelecimentos e equipamentos públicos de Salvador e da Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento. Confira abaixo o que abre e fecha no 1º turno:
O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial neste domingo. A academia Lion Fitness abrirá das 7h às 12h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 19h. As Americanas estarão abertas das 11h às 17h.
O estacionamento será gratuito durante o domingo. As demais lojas, quiosques e o cinema estarão fechados.
Academia Lion Fitness: 7h às 12h
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Americanas: 11h às 17h
Lojas, quiosques e cinema: fechados
Estacionamento: gratuito
Localizado em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente, seguindo a programação habitual de domingo.
Âncoras e alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
O Shopping Paralela também manterá o funcionamento normal de domingo.
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
Praça de Alimentação: 12h às 21h
Restaurantes: 12h à 0h
Atrações de lazer: 13h às 21h
UCI Cinema: conforme programação normal
Faculdade Unime: fechada para atendimento ao público
O Shopping da Bahia funcionará normalmente neste domingo. As operações de alimentação, lazer e as lojas âncoras abrirão das 12h às 21h. As demais lojas funcionarão das 13h às 21h.
Lojas: 13h às 21h
Âncoras: 12h às 21h
Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
Lazer: 12h às 21h
Clínica: fechada
Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
Cinemas UCI: conforme programação
Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionarão normalmente neste domingo, das 12h às 21h.
No Salvador Shopping, o supermercado Redemix funcionará das 11h às 21h. Já no Salvador Norte Shopping, o Mix Mateus estará aberto das 7h às 21h.
Informações adicionais sobre os horários podem ser consultadas nos aplicativos dos respectivos empreendimentos.
O Shopping Bela Vista também funcionará normalmente.
Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal
Em Camaçari, o Boulevard Shopping funcionará normalmente neste domingo, seguindo os horários habituais.
Lojas âncoras: 13h às 21h
Lojas satélites: 14h às 21h
Cafés, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h
Drogaria: 14h às 21h
Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h
Smart Fit: 8h às 14h
Cinemark e Arena: conforme programação
SAC, Lotérica, Neoenergia, Clínicas Médicas e Cartórios: fechados
As duas unidades da Ferreira Costa em Salvador também funcionarão no domingo de eleição.
Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h
Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Além dos shoppings e estabelecimentos comerciais, alguns mercados e equipamentos públicos terão alterações no funcionamento.
Fechada no domingo (4).
Fechado.
Funcionamento das 6h às 13h.
Funcionamento das 5h às 14h.
Funcionamento das 6h às 13h.
O espaço estará fechado nos dias 3 e 4 de outubro. O atendimento ao público será retomado na terça-feira (6).