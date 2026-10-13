ACIDENTE

Elevador despenca cinco andares no Salvador Prime um dia antes de assembleia sobre irregularidades

Mulher ficou ferida após a queda

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:54

Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

O elevador do Salvador Prime despencou cinco andares um dia antes de uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada em caráter de urgência para debater a situação dos elevadores do edifício nesta quarta-feira (14).

De acordo com a nota à qual o CORREIO teve acesso, a assembleia tem como objetivo discutir as seguintes pautas:

- Dar conhecimento aos condôminos sobre as graves irregularidades identificadas pela perícia realizada nos elevadores dos residenciais, decorrentes de supostas falhas na manutenção prestada pela Otis Elevadores;

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

- Discutir e votar a autorização para a rescisão antecipada do contrato de manutenção firmado com a Otis Elevadores, mediante prévia comunicação sobre o processo de perícia em andamento.

O caso

Um elevador caiu no edifício Salvador Prime, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, nesta terça-feira (13), por volta das 10h. Uma mulher que estava dentro da cabine sofreu ferimentos leves.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que os agentes conseguiram retirar a vítima e estabilizá-la. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

O Salvador Prime conta com três torres. O acidente ocorreu na torre 2, entre os andares das garagens 2 e 7.

De acordo com um dos moradores, uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do edifício. Entre as irregularidades apontadas, estaria um defeito em uma placa responsável pela comunicação entre o botão e o sistema de comando do elevador.