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Elevador despenca cinco andares no Salvador Prime um dia antes de assembleia sobre irregularidades

Mulher ficou ferida após a queda

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:54

Elevador despencou no Salvador Prime
Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

O elevador do Salvador Prime despencou cinco andares um dia antes de uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada em caráter de urgência para debater a situação dos elevadores do edifício nesta quarta-feira (14).

De acordo com a nota à qual o CORREIO teve acesso, a assembleia tem como objetivo discutir as seguintes pautas:

- Dar conhecimento aos condôminos sobre as graves irregularidades identificadas pela perícia realizada nos elevadores dos residenciais, decorrentes de supostas falhas na manutenção prestada pela Otis Elevadores;

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
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Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

- Discutir e votar a autorização para a rescisão antecipada do contrato de manutenção firmado com a Otis Elevadores, mediante prévia comunicação sobre o processo de perícia em andamento.

Leia mais

Imagem - Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Imagem - Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

O caso

Um elevador caiu no edifício Salvador Prime, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, nesta terça-feira (13), por volta das 10h. Uma mulher que estava dentro da cabine sofreu ferimentos leves.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
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Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que os agentes conseguiram retirar a vítima e estabilizá-la. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

O Salvador Prime conta com três torres. O acidente ocorreu na torre 2, entre os andares das garagens 2 e 7.

De acordo com um dos moradores, uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do edifício. Entre as irregularidades apontadas, estaria um defeito em uma placa responsável pela comunicação entre o botão e o sistema de comando do elevador.

A reportagem tenta contato com a administração do Salvador Prime e com a empresa responsável pela manutenção dos elevadores.

Tags:

Salvador Elevador

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