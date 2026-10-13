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Elevador despenca no Salvador Prime e deixa uma pessoa ferida

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (13) no Caminho das Árvores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:26

Elevador despencou no Salvador Prime
Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

Uma pessoa ficou ferida após um elevador despencar no edifício Salvador Prime, localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, nesta terça-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para atender à ocorrência.

As primeiras informações divulgadas pela corporação indicam que a vítima recebe atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da pessoa ferida.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
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Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda do elevador ainda não foram esclarecida.

Ás 11h40, o Corpo de Bombeiro confirmou que os agentes conseguiram retirar e estabelizar a vítima ferida após o elevador despencar. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde. 

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Salvador Elevador Caiu de Prédio

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