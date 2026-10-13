ACIDENTE

Elevador despenca no Salvador Prime e deixa uma pessoa ferida

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (13) no Caminho das Árvores

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:26

Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

Uma pessoa ficou ferida após um elevador despencar no edifício Salvador Prime, localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, nesta terça-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para atender à ocorrência.

As primeiras informações divulgadas pela corporação indicam que a vítima recebe atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da pessoa ferida.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda do elevador ainda não foram esclarecida.