SUSTO

Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Mulher teve ferimentos leves

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:43

Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

O elevador que caiu no Salvador Prime, edifício localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, despencou por cinco andares. A informação foi divulgada pelo Bahia Meio Dia, da TV Bahia. Uma mulher ficou ferida.

Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que os agentes conseguiram retirar e estabilizar a vítima. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde. A vítima teve ferimentos leves.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

O Salvador Prime conta com três torres. Segundo informações da TV Bahia, o acidente ocorreu por volta das 10h, na torre 2, entre as garagens 2 e 7.

De acordo com um dos moradores, uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do edifício. Entre eles, está um problema em uma placa que faz a comunicação entre o botão e o comando do elevador.