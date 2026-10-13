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Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Mulher teve ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:43

Elevador despencou no Salvador Prime
Elevador despencou no Salvador Prime Crédito: Reprodução

O elevador que caiu no Salvador Prime, edifício localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, despencou por cinco andares. A informação foi divulgada pelo Bahia Meio Dia, da TV Bahia. Uma mulher ficou ferida.

Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que os agentes conseguiram retirar e estabilizar a vítima. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde. A vítima teve ferimentos leves.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
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Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

Após o acidente, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros passaram a circular nas redes sociais. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

O Salvador Prime conta com três torres. Segundo informações da TV Bahia, o acidente ocorreu por volta das 10h, na torre 2, entre as garagens 2 e 7.

De acordo com um dos moradores, uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do edifício. Entre eles, está um problema em uma placa que faz a comunicação entre o botão e o comando do elevador.

A reportagem tenta contato com a administração do Salvador Prime e a empresa responsável pela manutenção dos elevadores.

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