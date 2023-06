Em 11 meses, Salvador e RMS têm mil mortos por arma de fogo

Desde que o Fogo Cruzado começou a atuar na Bahia, em julho de 2022, há 11 meses, o Instituto registou, na última segunda-feira (5), que Salvador e a Região Metropolitana chegaram ao marco de 1.000 pessoas mortas por arma de fogo. Maio foi o mês com o maior registro de pessoas mortas (115), e dezembro o mês de menor registro, com 54 mortes. De lá para cá, o balanço total aponta que entre os 1.000 óbitos estão uma criança, 26 adolescentes, 12 idosos e 958 adultos. Três pessoas não tiveram a faixa etária informada.

As mortes registradas nesses 11 meses de atuação do Instituto tiveram como principais motivações homicídios/tentativas (769 vítimas); ações e operações policiais (376 vítimas); disputas (108 vítimas); tentativas/roubo (106 vítimas) e sequestros/ cárcere privado (11 vítimas).

Os homens são maioria, com 909 mortes, o que corresponde a 90,9% dos óbitos. Os dados registraram a morte de 82 mulheres (8,2%) nesse período, seguido do registro de outras nove pessoas que não tiveram gênero informado

Salvador lidera, com o maior número de mortes, o ranking dos 13 municípios que compõem a Região Metropolitana de Salvador:Salvador: 690 mortes Camaçari: 99 mortes Simões Filho: 42 mortes Mata de São João: 41 mortes Lauro de Freitas: 32 mortes Dias D’Avila 31 mortes Candeias: 30 mortes Vera Cruz: 13 mortes Madre de Deus: 8 mortes Pojuca: 5 mortes São Sebastião do Passé: 5 mortes Itaparica: 3 mortes São Francisco do Conde: 1 morte Salvador concentra a maioria dos bairros onde foram mapeadas as vítimas, entre os bairros com maior número de vítimas estão: