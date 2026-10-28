Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio a chuvas, imóvel desaba parcialmente e tem risco de queda total na Federação

Codesal isolou e evacuou a área na manhã desta quarta-feira (28), em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:47

Imóvel desabou parcialmente
Imóvel desabou parcialmente Crédito: Divulgação/Codesal

Em meio às chuvas que atingem Salvador, um imóvel abandonado desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira (28), no bairro da Federação. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a edificação apresenta risco de queda total. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe do órgão isolou e evacuou a área para garantir a segurança de moradores e pedestres. Acionada, a Codesal constatou que o desabamento atingiu quarto, banheiro e outros cômodos do imóvel residencial particular.

O órgão também encaminhou uma solicitação de demolição parcial do primeiro andar da edificação ao setor competente.

Imóvel desabou parcialmente na Federação

Imóvel na Federação desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira (28) por Divulgação/Codesal
Casa abandonada apresenta risco de desabamento total, segundo a Codesal por Divulgação/Codesal
Área foi isolada e evacuada para proteger moradores e pedestres por Divulgação/Codesal
Desabamento atingiu quarto, banheiro e outros cômodos do imóvel por Divulgação/Codesal
Codesal solicitou a demolição parcial do primeiro andar da edificação por Divulgação/Codesal
Ninguém ficou ferido no desabamento parcial da casa, em Salvador por Divulgação/Codesal
1 de 6
Imóvel na Federação desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira (28) por Divulgação/Codesal

Em caso de emergência, a Codesal orienta a população a se afastar das áreas de risco, procurar um local seguro e ligar para o 199. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados.

Para receber alertas preventivos, os moradores podem enviar o CEP por SMS para o número 40199, sem custo.

Previsão

Salvador e outros 115 municípios baianos estão sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva até as 23h59 desta quinta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

A atuação de uma frente fria vinda da região Sul do Brasil mantém o tempo instável na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta quarta-feira (28), o céu fica nublado, com chuvas moderadas, por vezes fortes, e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

O maior acumulado de chuva registrado nesta quarta-feira foi de 48,8 milímetros na estação Praia do Flamengo - Parque das Dunas. A temperatura máxima chegou a 26,4°C no mesmo local, enquanto a maior rajada de vento, de 42,8 km/h, foi registrada na estação Barra - Vila Naval.

Na quinta-feira (29), os resquícios da frente fria devem provocar chuvas fracas, por vezes moderadas. Durante a tarde, podem ocorrer aberturas de sol, favorecidas por uma massa de ar quente e seca. Já na sexta-feira (30), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e pouca chance de chuva.

Mais recentes

Imagem - Trabalhadora que morreu em desabamento de galpão em Salvador completou 41 anos no dia do acidente: 'Ia ter festa surpresa'

Trabalhadora que morreu em desabamento de galpão em Salvador completou 41 anos no dia do acidente: 'Ia ter festa surpresa'
Imagem - Frente fria provoca chuvas fortes e coloca Salvador e mais 115 cidades em alerta na Bahia; veja lista

Frente fria provoca chuvas fortes e coloca Salvador e mais 115 cidades em alerta na Bahia; veja lista
Imagem - Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações