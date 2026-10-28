SALVADOR

Em meio a chuvas, imóvel desaba parcialmente e tem risco de queda total na Federação

Codesal isolou e evacuou a área na manhã desta quarta-feira (28), em Salvador

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:47

Imóvel desabou parcialmente Crédito: Divulgação/Codesal

Em meio às chuvas que atingem Salvador, um imóvel abandonado desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira (28), no bairro da Federação. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a edificação apresenta risco de queda total. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe do órgão isolou e evacuou a área para garantir a segurança de moradores e pedestres. Acionada, a Codesal constatou que o desabamento atingiu quarto, banheiro e outros cômodos do imóvel residencial particular.

O órgão também encaminhou uma solicitação de demolição parcial do primeiro andar da edificação ao setor competente.

Imóvel desabou parcialmente na Federação 1 de 6

Em caso de emergência, a Codesal orienta a população a se afastar das áreas de risco, procurar um local seguro e ligar para o 199. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados.

Para receber alertas preventivos, os moradores podem enviar o CEP por SMS para o número 40199, sem custo.

Previsão

Salvador e outros 115 municípios baianos estão sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva até as 23h59 desta quinta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

A atuação de uma frente fria vinda da região Sul do Brasil mantém o tempo instável na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta quarta-feira (28), o céu fica nublado, com chuvas moderadas, por vezes fortes, e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

O maior acumulado de chuva registrado nesta quarta-feira foi de 48,8 milímetros na estação Praia do Flamengo - Parque das Dunas. A temperatura máxima chegou a 26,4°C no mesmo local, enquanto a maior rajada de vento, de 42,8 km/h, foi registrada na estação Barra - Vila Naval.