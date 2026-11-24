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Embasa recomenda evitar banho de mar em praias de Salvador após interrupção no sistema de esgoto

Orientação abrange trecho entre Amaralina e o Farol da Barra e será mantida até que monitoramento confirme condições adequadas da água

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:01

Praia do Farol da Barra Crédito: Arquivo Correio

Moradores e turistas devem evitar o banho de mar, a pesca e atividades recreativas em praias de Salvador a partir desta terça-feira (24). O alerta da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) abrange a faixa litorânea entre Amaralina e o Farol da Barra e está relacionado a uma intervenção no sistema de esgotamento sanitário do Rio Vermelho. Não há prazo para o fim da recomendação.

Durante o serviço, o bombeamento de esgoto para o emissário submarino do Rio Vermelho será temporariamente interrompido. A medida é necessária para a instalação de novos equipamentos na Estação de Condicionamento Prévio (ECP), localizada no bairro do Rio Vermelho.

A recomendação tem caráter preventivo e busca evitar o contato da população com a água do mar enquanto o sistema estiver passando pela intervenção. A orientação também vale para pescadores e pessoas que costumam praticar atividades de lazer na região.

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Segundo a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), a parada programada terá duração de 16 horas, com início previsto para as 12h desta terça-feira (24) e término às 4h de quarta-feira (25).

A Embasa informou que realizará o monitoramento da qualidade da água antes, durante e depois dos trabalhos. Os resultados serão encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e aos demais órgãos responsáveis pelo acompanhamento ambiental.

A recomendação para evitar o banho de mar e a pesca deverá continuar mesmo após o encerramento da intervenção, até que as análises indiquem o retorno às condições habituais de qualidade da água. Não foi estabelecida uma data para a liberação das atividades.

Obra prevê investimento de R$ 17 milhões

A intervenção faz parte de um programa de modernização da Estação de Condicionamento Prévio do Rio Vermelho, com investimento total de R$ 17 milhões. O objetivo é ampliar a segurança e a eficiência do sistema de esgotamento sanitário da capital baiana.

Em funcionamento desde 1975, a estação atende aproximadamente 1,82 milhão de pessoas. Atualmente, o sistema opera com apenas um conduto, o que significa que qualquer falha pode comprometer o funcionamento de toda a unidade.