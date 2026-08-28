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Empresa de telefonia usa inteligência artificial para deixar 5G até 50% mais rápido em Salvador; saiba mais

Modernização de mais de 500 sites de telecomunicações beneficiou 1,3 milhão de clientes e também reduziu em cerca de 15% o consumo de energia da rede

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:51

5G
5G Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A TIM concluiu a modernização de sua rede móvel em Salvador e na Região Metropolitana após atualizar mais de 500 sites de telecomunicações, beneficiando mais de 1,3 milhão de clientes. O projeto utilizou soluções de inteligência artificial e equipamentos de última geração, que contribuíram para um crescimento superior a 20% no tráfego da rede 5G e para um aumento de mais de 50% na velocidade média da tecnologia em regiões da capital, como Pituba e Costa Azul.

A modernização também proporcionou ganhos de aproximadamente 15% em eficiência operacional e energética, segundo a operadora. A iniciativa faz parte do maior programa nacional de modernização de infraestrutura da história da TIM, que prevê a atualização de mais de 9.500 antenas inteligentes 5G e 4G, com previsão de alcançar 692 municípios e 25 milhões de clientes até 2027.

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Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink
Smartphones fizeram parte de uma missão experimental da NASA em órbita, em projeto que também envolveu transmissão de dados para estações em solo. por Wikimedia Commons
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Getty Images
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Wikimedia Commons
Smartphones fizeram parte de uma missão experimental da NASA em órbita, em projeto que também envolveu transmissão de dados para estações em solo. por Wikimedia Commons
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Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink

O objetivo do programa é preparar a infraestrutura da companhia para o avanço do 5G, o crescimento do consumo de dados e a expansão dos serviços digitais. A estratégia nacional envolve automação, virtualização de funcionalidades de rede, inteligência artificial e equipamentos mais eficientes.

Quais regiões foram modernizadas

Na Bahia, o projeto contemplou Salvador e municípios da Região Metropolitana, como Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Vera Cruz, Itaparica, Dias D'Ávila, São Francisco do Conde e Madre de Deus. A atuação priorizou áreas com grande concentração de moradores e intenso fluxo de pessoas.

Entre os locais contemplados estão bairros da Orla Atlântica, Cidade Baixa, regiões ao longo da Avenida Suburbana e toda a extensão operacional do metrô. Segundo a TIM, a atualização deixou a infraestrutura mais preparada para absorver o aumento da demanda por conectividade móvel de alta performance. A expectativa é oferecer uma conexão mais rápida, estável e confiável aos usuários.

Inteligência artificial passa a atuar na gestão da rede

Um dos diferenciais do projeto foi a utilização de soluções avançadas de inteligência artificial para administrar a rede. A tecnologia permite realizar análises preditivas e fazer ajustes automáticos no tráfego em tempo real. Dessa forma, os recursos disponíveis na infraestrutura podem ser utilizados de maneira mais eficiente, acompanhando as mudanças na demanda.

Segundo a companhia, a ferramenta também contribui para melhorar a estabilidade dos serviços e acelerar a resposta a oscilações no volume de acessos. Além dos ganhos de desempenho, a modernização tem impacto na eficiência energética. Os novos equipamentos são mais modernos e consomem menos energia, proporcionando uma redução aproximada de 15% no consumo. Os equipamentos também ocupam menos espaço físico nas torres, o que, de acordo com a TIM, ajuda a otimizar a operação e permite direcionar investimentos para a expansão da cobertura e o aumento da capacidade da rede.

“A conclusão desse projeto representa um marco importante para a TIM na Bahia e faz parte de uma das maiores transformações de infraestrutura já realizadas pela companhia no Brasil. Estamos construindo uma rede mais inteligente, eficiente e preparada para acompanhar o crescimento acelerado do consumo de dados. Os resultados obtidos em Salvador demonstram como a combinação entre investimentos, inovação e inteligência artificial gera benefícios concretos para os clientes e fortalece ainda mais a qualidade da experiência móvel”, afirma Marco Di Costanzo, VP de Technology Development da TIM Brasil.

5G chega a mais cidades na Bahia

A Bahia tem papel estratégico na operação da TIM. Nos últimos anos, a empresa ampliou a cobertura 5G no estado de 29 para 54 municípios, um crescimento de 85% no número de cidades atendidas. A companhia também afirma ter fortalecido sua presença comercial e sua infraestrutura de rede na região.

A modernização da rede integra o plano contínuo de evolução tecnológica da TIM, que utiliza automação, análise avançada de dados e inteligência artificial para aumentar a eficiência da operação e ampliar a capacidade de atendimento a clientes residenciais, corporativos e usuários de serviços digitais.

De acordo com a empresa, a TIM é líder em cobertura 4G no Brasil, com presença nos 5.570 municípios brasileiros. No 5G, a operadora afirma que a tecnologia já está disponível em 1.200 cidades, alcançando 77% da população urbana do país. A companhia também informa que foi reconhecida pela OpenSignal como a melhor rede móvel do Brasil e líder em Qualidade Consistente. A estratégia da TIM prevê a continuidade dos investimentos em inovação, inteligência artificial e infraestrutura para ampliar a capacidade da rede e acompanhar o crescimento do consumo de dados e dos serviços digitais no país.

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