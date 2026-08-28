CONECTIVIDADE

Empresa de telefonia usa inteligência artificial para deixar 5G até 50% mais rápido em Salvador; saiba mais

Modernização de mais de 500 sites de telecomunicações beneficiou 1,3 milhão de clientes e também reduziu em cerca de 15% o consumo de energia da rede

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:51

5G Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A TIM concluiu a modernização de sua rede móvel em Salvador e na Região Metropolitana após atualizar mais de 500 sites de telecomunicações, beneficiando mais de 1,3 milhão de clientes. O projeto utilizou soluções de inteligência artificial e equipamentos de última geração, que contribuíram para um crescimento superior a 20% no tráfego da rede 5G e para um aumento de mais de 50% na velocidade média da tecnologia em regiões da capital, como Pituba e Costa Azul.

A modernização também proporcionou ganhos de aproximadamente 15% em eficiência operacional e energética, segundo a operadora. A iniciativa faz parte do maior programa nacional de modernização de infraestrutura da história da TIM, que prevê a atualização de mais de 9.500 antenas inteligentes 5G e 4G, com previsão de alcançar 692 municípios e 25 milhões de clientes até 2027.

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O objetivo do programa é preparar a infraestrutura da companhia para o avanço do 5G, o crescimento do consumo de dados e a expansão dos serviços digitais. A estratégia nacional envolve automação, virtualização de funcionalidades de rede, inteligência artificial e equipamentos mais eficientes.

Quais regiões foram modernizadas

Na Bahia, o projeto contemplou Salvador e municípios da Região Metropolitana, como Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Vera Cruz, Itaparica, Dias D'Ávila, São Francisco do Conde e Madre de Deus. A atuação priorizou áreas com grande concentração de moradores e intenso fluxo de pessoas.

Entre os locais contemplados estão bairros da Orla Atlântica, Cidade Baixa, regiões ao longo da Avenida Suburbana e toda a extensão operacional do metrô. Segundo a TIM, a atualização deixou a infraestrutura mais preparada para absorver o aumento da demanda por conectividade móvel de alta performance. A expectativa é oferecer uma conexão mais rápida, estável e confiável aos usuários.

Inteligência artificial passa a atuar na gestão da rede

Um dos diferenciais do projeto foi a utilização de soluções avançadas de inteligência artificial para administrar a rede. A tecnologia permite realizar análises preditivas e fazer ajustes automáticos no tráfego em tempo real. Dessa forma, os recursos disponíveis na infraestrutura podem ser utilizados de maneira mais eficiente, acompanhando as mudanças na demanda.

Segundo a companhia, a ferramenta também contribui para melhorar a estabilidade dos serviços e acelerar a resposta a oscilações no volume de acessos. Além dos ganhos de desempenho, a modernização tem impacto na eficiência energética. Os novos equipamentos são mais modernos e consomem menos energia, proporcionando uma redução aproximada de 15% no consumo. Os equipamentos também ocupam menos espaço físico nas torres, o que, de acordo com a TIM, ajuda a otimizar a operação e permite direcionar investimentos para a expansão da cobertura e o aumento da capacidade da rede.

“A conclusão desse projeto representa um marco importante para a TIM na Bahia e faz parte de uma das maiores transformações de infraestrutura já realizadas pela companhia no Brasil. Estamos construindo uma rede mais inteligente, eficiente e preparada para acompanhar o crescimento acelerado do consumo de dados. Os resultados obtidos em Salvador demonstram como a combinação entre investimentos, inovação e inteligência artificial gera benefícios concretos para os clientes e fortalece ainda mais a qualidade da experiência móvel”, afirma Marco Di Costanzo, VP de Technology Development da TIM Brasil.

5G chega a mais cidades na Bahia

A Bahia tem papel estratégico na operação da TIM. Nos últimos anos, a empresa ampliou a cobertura 5G no estado de 29 para 54 municípios, um crescimento de 85% no número de cidades atendidas. A companhia também afirma ter fortalecido sua presença comercial e sua infraestrutura de rede na região.

A modernização da rede integra o plano contínuo de evolução tecnológica da TIM, que utiliza automação, análise avançada de dados e inteligência artificial para aumentar a eficiência da operação e ampliar a capacidade de atendimento a clientes residenciais, corporativos e usuários de serviços digitais.